Годовая инфляция в США ускорилась до 6,8% и достигла максимума с 1982 года

Годовая инфляция в США в ноябре ускорилась до 6,8% относительно октября, сообщает Bloomberg. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,8%, однако эксперты прогнозировали повышение на 0,7%.

Таким образом, в прошлом месяце темпы роста потребительских цен в США стали самыми быстрыми с 1982 года, когда по итогам июня инфляция составляла 7,2%. Как уточняется в заявлении, в ноябре в Соединённых Штатах значительный рост цен наблюдался на бензин, жильё, продукты питания и транспортные средства.

По мнению аналитиков, такой рост цен может легко спровоцировать Федеральную резервную систему сократить программу покупки казначейских облигаций и повысить базовую процентную ставку раньше запланированного срока.