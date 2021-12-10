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Годовая инфляция в США ускорилась до 6,8% и достигла максимума с 1982 года

Инфляция в Штатах превышает отметку в 5% на протяжении полугода, в ноябре значительный рост цен наблюдался на бензин, жильё, продукты питания и автомобили.

10 декабря, 15:46
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Годовая инфляция в США в ноябре ускорилась до 6,8% относительно октября, сообщает Bloomberg. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,8%, однако эксперты прогнозировали повышение на 0,7%.

Таким образом, в прошлом месяце темпы роста потребительских цен в США стали самыми быстрыми с 1982 года, когда по итогам июня инфляция составляла 7,2%. Как уточняется в заявлении, в ноябре в Соединённых Штатах значительный рост цен наблюдался на бензин, жильё, продукты питания и транспортные средства.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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