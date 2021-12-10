Годовая инфляция в США ускорилась до 6,8% и достигла максимума с 1982 года
Инфляция в Штатах превышает отметку в 5% на протяжении полугода, в ноябре значительный рост цен наблюдался на бензин, жильё, продукты питания и автомобили.
Фото © Pexels
Годовая инфляция в США в ноябре ускорилась до 6,8% относительно октября, сообщает Bloomberg. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,8%, однако эксперты прогнозировали повышение на 0,7%.
Таким образом, в прошлом месяце темпы роста потребительских цен в США стали самыми быстрыми с 1982 года, когда по итогам июня инфляция составляла 7,2%. Как уточняется в заявлении, в ноябре в Соединённых Штатах значительный рост цен наблюдался на бензин, жильё, продукты питания и транспортные средства.
Валютный сбой: Почему события следующей недели станут поворотными для курса доллара и как они отразятся на рубле
По мнению аналитиков, такой рост цен может легко спровоцировать Федеральную резервную систему сократить программу покупки казначейских облигаций и повысить базовую процентную ставку раньше запланированного срока.
Ранее глава ФРС заявил о рисках для экономики из-за штамма коронавируса "омикрон". По мнению Джерома Пауэлла, новая волна ковида может привести к безработице и разрыву цепочки поставок.
Комментариев: 0