На Урале супруги лишились скота и автомобиля и покончили с собой

В одной из квартир посёлка Баранчинский Свердловской области обнаружили тела мужа и жены. У супругов сгорел дом со всеми пожитками и домашним скотом. Смерть местных жителей связали с мистикой, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, передаёт kp.ru.

По его словам, предварительной причиной пожара 9 декабря, в котором было повреждено всё имущество и погибли десять коз, пять гусей, столько же куриц и собака, стали проблемы с электропроводкой. Отмечается, что днём в тот же день в квартире, принадлежавшей матери хозяина дома, были найдены мёртвыми он сам и его супруга.

"Их мистическая смерть породила много вопросов. Установлено, что незадолго до трагедии погибшая женщина пообщалась со своей дочерью", — указал Горелых.

Причём сама квартира, где обнаружили тела супругов, была закрыта изнутри. На руках погибшей остались ожоги, появившиеся, когда она пыталась спасти домашних животных во время пожара. Полиция передала все собранные материалы по данному происшествию в региональный СК.