Жители Подмосковья смогут срубить новогоднюю ель в двух лесопитомниках

"Она (акция. — Прим. Лайфа) находит живой отклик у жителей, ведь мы говорим не только о том, что нельзя рубить в лесах деревья к Новому году, а ещё и о том, где и как это можно сделать, если очень хочется", — сказал он в беседе с телеканалом "360", добавив, что такая акция проводится в области уже третий год подряд.