Жители Подмосковья смогут срубить новогоднюю ель в двух лесопитомниках
Цены вполне демократичные: дерево высотой один-полтора метра стоит 300 рублей, а двухметровое обойдётся в 800 рублей.
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13 декабря в Подмосковье откроют лесопитомники, где местные жители смогут самостоятельно срубить новогоднюю ель. Как сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов, официально разрешённых мест для рубки деревьев два — в Дмитрове и Сергиевом Посаде.
"Она (акция. — Прим. Лайфа) находит живой отклик у жителей, ведь мы говорим не только о том, что нельзя рубить в лесах деревья к Новому году, а ещё и о том, где и как это можно сделать, если очень хочется", — сказал он в беседе с телеканалом "360", добавив, что такая акция проводится в области уже третий год подряд.
Часто лесопитомники местные жители посещают семьями, они сами выбирают приглянувшуюся ель. Это становится для некоторых даже традицией. Филимонов отметил, что таким образом получается "эффективная профилактика предотвращения незаконных рубок в лесах".
Что касается стоимости деревьев в лесопитомниках, то ель высотой 1–1,5 метра стоит 300 рублей, а двухметровая — 800 рублей. Председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Елена Казимир назвала эти ценники вполне демократичными.
"Под рубку предназначены только специально выращенные для этих целей деревья", — отметила она.
В лесопитомниках можно будет срубить новогодние ели только под наблюдением сотрудника. Возможность предоставляется вплоть до Рождества, 7 января.
Ранее иммунолог Надежда Логина объяснила опасность аллергии на живую ель. Специалист предупредила, что при бронхиальной астме существует риск возникновения приступа.
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