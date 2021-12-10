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Российский Су-30 сопроводил ещё один самолёт-разведчик США над Чёрным морем

Экипаж отечественного истребителя идентифицировал воздушную цель как Р-8А. Уточняется, что нарушения государственной границы РФ американским бортом допущено не было.

10 декабря, 15:29

Скриншот © Телеканал "Звезда"

Российский Су-30 сопроводил ещё один самолёт-разведчик США над Чёрным морем. Видео © Телеканал "Звезда"

Российский истребитель Су-30 снова поднимался в воздух для сопровождения самолёта-разведчика США над Чёрным морем. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Как уточняется, 10 декабря российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря обнаружили приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт-разведчик Р-8А ВМС США и сопроводил его над акваторией Чёрного моря. <…> Нарушения государственной границы РФ не допущено", — говорится в релизе.

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После разворота иностранного военного самолёта от госграницы отечественный истребитель вернулся на аэродром базирования. Полёт российского судна выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Не так давно, 3 декабря, Лайф сообщал, что российские Су-27 и Су-30 сопроводили два самолёта-разведчика США над Чёрным морем. Тогда также отмечалось, что нарушения государственной границы РФ со стороны иностранных бортов допущено не было.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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