"Разговор без грима": Тополева-Солдунова рассказала о впечатляющей вовлечённости президента на заседании СПЧ
По словам собеседницы Лайфа, Путин во время общения с правозащитниками не отмахнулся ни от одного вопроса, даже самого сложного.
Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека © Kremlin.ru
Директор автономной некоммерческой организации "Агентство социальной информации", лауреат Государственной премии России за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2020 год Елена Тополева-Солдунова в беседе с Лайфом поделилась впечатлениями от прошедшего в четверг заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Она отметила уникальность формата заседаний СПЧ с личным участием главы государства, причём не формальным, а глубоко вовлечённым.
"Меня потрясло, что хотя встреча проходила онлайн, но в течение этих долгих часов [заседание длилось около пяти часов] были сохранены динамика, уровень вовлечённости. Было видно, что президенту всё это важно, интересно. Он включается абсолютно. На какой-то момент он прервался на важный международный звонок, и казалось бы, что больше ничего не будет, но встреча ещё шла два с лишним часа. Это было удивительное действо. Совершенно такое без грима. Очень откровенный, заинтересованный и острый разговор", — рассказывает собеседница Лайфа.
По словам Тополевой-Солдуновой, президент Владимир Путин во время общения с правозащитниками не отмахнулся ни от одного вопроса, даже самого сложного. В то же время она призналась, что в орбите влияния СПЧ есть темы, которые "очень тяжело идут". Среди них, к примеру, вопрос о семейно-бытовом насилии.
"Уже столько лет мы говорим о том, что этот закон нужно принять. Но, мое личное мнение, закон не принимается не потому, что в органах власти кто-то против, а потому, что существует определённая группа общественности, которая довольно агрессивно выступает против этого закона. Однако президент сказал, что понимает аргументы за введение этого закона и в принципе их поддерживает", — заключила она.
Напомним, что 9 декабря Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Встреча оказалась длительной и объёмной. В ходе общения с правозащитниками российский лидер высказал свою позицию по законопроекту о QR-кодах в общественных местах и на транспорте, высказался о причинах буллинга в школах, выразил надежду на объективный суд по "Мемориалу", пообещал поручить Верховному суду провести анализ норм о превышении самообороны и обвинил НАТО в желании сделать Россию Московией. Перед этим кинорежиссёр Александр Сокуров предложил подумать над конструкцией российского государства и "отпустить" всех, кто хотел бы начинать жить своей жизнью. Глава государства в ответ призвал "не толкать" страну назад к опасной черте.
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