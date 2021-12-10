Директор автономной некоммерческой организации "Агентство социальной информации", лауреат Государственной премии России за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2020 год Елена Тополева-Солдунова в беседе с Лайфом поделилась впечатлениями от прошедшего в четверг заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Она отметила уникальность формата заседаний СПЧ с личным участием главы государства, причём не формальным, а глубоко вовлечённым.

"Меня потрясло, что хотя встреча проходила онлайн, но в течение этих долгих часов [заседание длилось около пяти часов] были сохранены динамика, уровень вовлечённости. Было видно, что президенту всё это важно, интересно. Он включается абсолютно. На какой-то момент он прервался на важный международный звонок, и казалось бы, что больше ничего не будет, но встреча ещё шла два с лишним часа. Это было удивительное действо. Совершенно такое без грима. Очень откровенный, заинтересованный и острый разговор", — рассказывает собеседница Лайфа.

По словам Тополевой-Солдуновой, президент Владимир Путин во время общения с правозащитниками не отмахнулся ни от одного вопроса, даже самого сложного. В то же время она призналась, что в орбите влияния СПЧ есть темы, которые "очень тяжело идут". Среди них, к примеру, вопрос о семейно-бытовом насилии.