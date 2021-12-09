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Путин поручит Верховному суду провести анализ норм о превышении самообороны

Нужно защитить людей, которые защищаются сами и защищают жизни и здоровье других граждан, считает российский лидер.

9 декабря, 13:40

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент России Владимир Путин обратится к Верховному суду с просьбой проанализировать существующие нормы о превышении пределов самообороны. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Проанализировать существующую практику и защитить людей, которые защищаются сами и защищают жизни и здоровье других граждан, безусловно, нужно. Я попрошу Верховный суд такой анализ сделать. И если есть необходимость, то представить свои предложения по совершенствованию этого направления деятельности, этих статей, норм регулирования", — подчеркнул российский лидер.

Сделать это необходимо, основываясь на существующей практике, считает президент. Глава государства напомнил, что ранее Конституционный суд высказывался по этому поводу и указывал, что нормы УК РФ о пределах самообороны не содержат какой-либо правовой неопределённости.

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Ранее на заседании СПЧ Путин прокомментировал ситуацию с пытками заключённых в колониях. По словам главы государства, в этом вопросе нужно внимательно разобраться, нужны системные меры.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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