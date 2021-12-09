Мишустин поручил создать график ближайших поставок МС-21 с российскими двигателями
Также он заявил о необходимости разработки программы послепродажного гарантийного обслуживания авиатехники.
МС-21 с двигателями ПД-14 © LIFE
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу разработать план поставок самолётов МС-21 с российскими двигателями ПД-14 на ближайшие десятилетия. Такое заявление он сделал на совещании по реализации проектов в области авиационного двигателестроения во время его рабочей поездки в Пермь.
"Просьба подготовить все необходимые документы и, в частности, дорожную карту поставок на ближайшие десятилетия МС-21 с двигателями ПД-14. И самое важное — разработать программу послепродажного гарантийного обслуживания", — обратился председатель Правительства РФ к главе Минпромторга РФ Денису Мантурову.
Ранее Лайф рассказал, что самолёт МС-21 был представлен на МАКС-2021, который состоялся в июле этого года. Испытания лайнера проходят в подмосковном Жуковском. Ожидается, что авиационная промышленность России будет производить по 36 таких самолётов в год.
Комментариев: 1
Пральна! Как же ж эффективный манагер и без дорожной карты? Ну никак! Больше дородных карт! Хороших и разных!