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Мишустин поручил создать график ближайших поставок МС-21 с российскими двигателями

Также он заявил о необходимости разработки программы послепродажного гарантийного обслуживания авиатехники.

9 декабря, 13:34
<p>МС-21 с двигателями ПД-14 © LIFE</p>

МС-21 с двигателями ПД-14 © LIFE

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу разработать план поставок самолётов МС-21 с российскими двигателями ПД-14 на ближайшие десятилетия. Такое заявление он сделал на совещании по реализации проектов в области авиационного двигателестроения во время его рабочей поездки в Пермь.

"Просьба подготовить все необходимые документы и, в частности, дорожную карту поставок на ближайшие десятилетия МС-21 с двигателями ПД-14. И самое важное — разработать программу послепродажного гарантийного обслуживания", — обратился председатель Правительства РФ к главе Минпромторга РФ Денису Мантурову.

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Ранее Лайф рассказал, что самолёт МС-21 был представлен на МАКС-2021, который состоялся в июле этого года. Испытания лайнера проходят в подмосковном Жуковском. Ожидается, что авиационная промышленность России будет производить по 36 таких самолётов в год.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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Комментариев: 1

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Юрийсегодня в 14:26

Пральна! Как же ж эффективный манагер и без дорожной карты? Ну никак! Больше дородных карт! Хороших и разных!

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