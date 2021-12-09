Мишустин поручил создать график ближайших поставок МС-21 с российскими двигателями

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу разработать план поставок самолётов МС-21 с российскими двигателями ПД-14 на ближайшие десятилетия. Такое заявление он сделал на совещании по реализации проектов в области авиационного двигателестроения во время его рабочей поездки в Пермь.