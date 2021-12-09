Путин поддержал идею запретить вылов китообразных в развлекательных целях
Инициатива приобрела особую актуальность после истории с печально известной "китовой тюрьмой" в Приморье.
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу запретить в стране вылов китообразных в развлекательных целях. Об этом он заявил на встрече с членами Совета по правам человека.
Предложение о запрете озвучил исполнительный директор российского отделения организации "Совет Гринпис" Сергей Цыплёнков. Он напомнил главе государства и другим участникам заседания о "китовой тюрьме" в Приморье, история которой в 2018 году получила большой резонанс.
"[Вылов] в учебных [целях], в научных — это очень близко. Вы предлагаете запретить вылов с целью такой развлекательной? Ну да, согласен, давайте так и сделаем, хорошо", — сказал Путин.
Напомним, осенью 2018 года в Приморье суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которые были выловлены для продажи. Их поместили в вольеры в бухте Средней в районе города Находки. За их освобождение выступали Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто. В конце июня 2019 года начался выпуск животных, а уже в августе косатки объединились в океане.
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