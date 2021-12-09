Путин поддержал идею запретить вылов китообразных в развлекательных целях

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу запретить в стране вылов китообразных в развлекательных целях. Об этом он заявил на встрече с членами Совета по правам человека.

Предложение о запрете озвучил исполнительный директор российского отделения организации "Совет Гринпис" Сергей Цыплёнков. Он напомнил главе государства и другим участникам заседания о "китовой тюрьме" в Приморье, история которой в 2018 году получила большой резонанс.