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Путин поддержал идею запретить вылов китообразных в развлекательных целях

Инициатива приобрела особую актуальность после истории с печально известной "китовой тюрьмой" в Приморье.

9 декабря, 13:37
<p>Фото © <a href="http://vniro.ru/ru/novosti/uchenye-proveli-obsledovanie-morskikh-zhivotnykh-v-bukhte-srednyaya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии</a></p>

Фото © Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу запретить в стране вылов китообразных в развлекательных целях. Об этом он заявил на встрече с членами Совета по правам человека.

Предложение о запрете озвучил исполнительный директор российского отделения организации "Совет Гринпис" Сергей Цыплёнков. Он напомнил главе государства и другим участникам заседания о "китовой тюрьме" в Приморье, история которой в 2018 году получила большой резонанс.

"[Вылов] в учебных [целях], в научных — это очень близко. Вы предлагаете запретить вылов с целью такой развлекательной? Ну да, согласен, давайте так и сделаем, хорошо", — сказал Путин.

Напомним, осенью 2018 года в Приморье суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которые были выловлены для продажи. Их поместили в вольеры в бухте Средней в районе города Находки. За их освобождение выступали Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто. В конце июня 2019 года начался выпуск животных, а уже в августе косатки объединились в океане.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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