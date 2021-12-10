Глава Минобороны Украины заявил о покупке у НАТО ружей для стрельбы по дронам

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев присоединился к системе закупок вооружений у стран НАТО. В эфире телеканала "1+1" он отметил, что уже сегодня страна получила первые поставки.

По его словам, в НАТО есть система закупок NSPA — "это такой натовский вариант Amazon". Глава оборонного ведомства указал, что Незалежная успешно прошла несколько тестов и заплатила деньги за определённые нужные вещи.

"И сегодня, на протяжении этого месяца мы получим первые десять антидроновых ружей производства Литвы, которые помогут нам бороться с российскими БПЛА", — заявил Резников.

В частности, по версии издания "Военное дело", речь идёт об антидроновых РЭБ-ружьях EDM4S литовской компании Nt Service. В комплект входит корпус винтовки, направленные антенны, радиочастотные модули, аккумулятор, голографический или оптический прицел. Аккумулятор может работать не больше часа, хотя предусмотрена эксплуатация от адаптера переменного тока.