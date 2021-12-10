Глава Минобороны Украины заявил о покупке у НАТО ружей для стрельбы по дронам
Вероятно, речь идёт об антидроновых РЭБ-ружьях EDM4S литовской компании Nt Service — с их помощью Киев намерен бороться с "российскими БПЛА". Аккумулятор оборудования может работать не больше часа.
Кадр из видео © YouTube / Karinės Paslaptys - Military TV Show
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев присоединился к системе закупок вооружений у стран НАТО. В эфире телеканала "1+1" он отметил, что уже сегодня страна получила первые поставки.
По его словам, в НАТО есть система закупок NSPA — "это такой натовский вариант Amazon". Глава оборонного ведомства указал, что Незалежная успешно прошла несколько тестов и заплатила деньги за определённые нужные вещи.
"И сегодня, на протяжении этого месяца мы получим первые десять антидроновых ружей производства Литвы, которые помогут нам бороться с российскими БПЛА", — заявил Резников.
В частности, по версии издания "Военное дело", речь идёт об антидроновых РЭБ-ружьях EDM4S литовской компании Nt Service. В комплект входит корпус винтовки, направленные антенны, радиочастотные модули, аккумулятор, голографический или оптический прицел. Аккумулятор может работать не больше часа, хотя предусмотрена эксплуатация от адаптера переменного тока.
Ранее офис Зеленского подтвердил планы Джо Байдена предоставить помощь Киеву для "отпора агрессии". Там добавили, что президент США также заверил украинского коллегу в жёстких санкциях в отношении России в случае "агрессии" против Украины.
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