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Карлсен досрочно защитил титул чемпиона мира по шахматам в матче против Непомнящего

Норвежскому гроссмейстеру для победы хватило 11 партий из 14 запланированных.

10 декабря, 15:58
<p>Фото © FIDE</p>

Фото © FIDE

Одиннадцатая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном завершилась поражением нашего спортсмена. Гроссмейстеры играли в Дубае в рамках всемирной выставки "Экспо".

Партия завершилась после 49 ходов. Белыми фигурами играл Непомнящий, признавший поражение в безнадёжной позиции.

Счёт в матче стал 7,5:3,5 в пользу Карлсена. Это позволило 31-летнему норвежцу досрочно защитить титул чемпиона мира. Всего в матче было запланировано 14 партий с классическим контролем времени.

Непомнящий и Карлсен установили рекорд по длительности партии в матчах за шахматную корону

Непомнящий и Карлсен установили рекорд по длительности партии в матчах за шахматную корону

Карлсен владеет шахматной короной с 2013 года. С тех пор он четыре раза защитил свой титул: в матчах с Вишванатаном Анандом из Индии, россиянином Сергеем Карякиным, представителем США Фабиано Каруаной и Непомнящим.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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