Карлсен досрочно защитил титул чемпиона мира по шахматам в матче против Непомнящего

Одиннадцатая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном завершилась поражением нашего спортсмена. Гроссмейстеры играли в Дубае в рамках всемирной выставки "Экспо".

Партия завершилась после 49 ходов. Белыми фигурами играл Непомнящий, признавший поражение в безнадёжной позиции.

Счёт в матче стал 7,5:3,5 в пользу Карлсена. Это позволило 31-летнему норвежцу досрочно защитить титул чемпиона мира. Всего в матче было запланировано 14 партий с классическим контролем времени.