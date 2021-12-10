Карлсен досрочно защитил титул чемпиона мира по шахматам в матче против Непомнящего
Норвежскому гроссмейстеру для победы хватило 11 партий из 14 запланированных.
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Одиннадцатая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном завершилась поражением нашего спортсмена. Гроссмейстеры играли в Дубае в рамках всемирной выставки "Экспо".
Партия завершилась после 49 ходов. Белыми фигурами играл Непомнящий, признавший поражение в безнадёжной позиции.
Счёт в матче стал 7,5:3,5 в пользу Карлсена. Это позволило 31-летнему норвежцу досрочно защитить титул чемпиона мира. Всего в матче было запланировано 14 партий с классическим контролем времени.
Карлсен владеет шахматной короной с 2013 года. С тех пор он четыре раза защитил свой титул: в матчах с Вишванатаном Анандом из Индии, россиянином Сергеем Карякиным, представителем США Фабиано Каруаной и Непомнящим.
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