Глава МИД Литвы Ландсбергис подал в отставку из-за скандала с белорусским транзитом

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис подал заявление об отставке из-за скандала с продолжающимся транзитом грузов "Беларуськалия", несмотря на санкции против компании со стороны США. По его словам, он понимает, какие репутационные вызовы это создаёт для правительства Литвы.

"Я вижу, какое положение сложилось в связи с перевозками белорусских грузов через Литву после введённых США санкций, и понимаю, как это сказывается на репутации возглавляемого Вами правительства Литвы", — написал Ландсбергис в своём заявлении на имя премьер-министра Ингриде Шимоните.

Сама госпожа премьер заявила, что пока не приняла решение по поводу отставки Ландсбергиса, и пообещала найти возможность расторгнуть без финансового ущерба контракт госкомпании "Железные дороги Литвы" с "Беларуськалием".

"Мы обязательно найдём решение о расторжении договора таким образом, чтобы для Литовской Республики в связи с этим не возникло малейшей угрозы финансового ущерба", — отметила она в беседе с журналистами местного агентства BNS.

Напомним, ранее ЕС, США, Канада и Великобритания ввели новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Так, под ограничения Евросоюза подпали 183 человека и 26 организаций, а в американский чёрный список попал сын Александра Лукашенко. Кроме того, с 9 декабря вступили в силу санкции против "Беларуськалия". Ожидалось, что в связи с этим прекратится поставка белорусских калийных удобрений через балтийские порты, в том числе через основной перевалочный для "Беларуськалия" порт — Клайпеду, однако транзит не прекратился.