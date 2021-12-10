Зеленский допустил проведение референдума по Донбассу
Украинский лидер также отметил, что не исключает возможных прямых переговоров с Путиным по поводу сложившейся ситуации на юго-востоке Незалежной. По его словам, США и Европа поддерживают эту идею.
Президент Украины Владимир Зеленский не исключает проведения референдума по Донбассу. Такое заявление украинский лидер сделал в интервью телеканалу "1+1".
"Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны", — сказал политик.
Кроме того, Зеленский отметил, что не исключает возможных прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу сложившейся ситуации на юго-востоке Незалежной. По его словам, Вашингтон и Европа поддерживают эту инициативу.
Ранее полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил об отказе Киева согласовать с ДНР и ЛНР особенности статуса Донбасса. Также, по его словам, Украина не готова подтвердить возвращение к участию в координационном механизме по предотвращению эскалации в регионе.
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