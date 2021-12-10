Зеленский не исключил прямых переговоров с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский не исключает возможности проведения прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, о чём сообщил в интервью телеканалу "1+1".

"Я не исключаю (и в этом также имею и поддержку), не исключаю отдельный формат и прямых переговоров с президентом РФ. Я вижу поддержку этого направления со стороны европейских наших партнёров и США", — указал глава Незалежной.