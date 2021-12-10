Зеленский не исключил прямых переговоров с Путиным
Как утверждает президент Украины, он видит поддержку такой линии со стороны западных партнёров.
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Украинский лидер Владимир Зеленский не исключает возможности проведения прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, о чём сообщил в интервью телеканалу "1+1".
"Я не исключаю (и в этом также имею и поддержку), не исключаю отдельный формат и прямых переговоров с президентом РФ. Я вижу поддержку этого направления со стороны европейских наших партнёров и США", — указал глава Незалежной.
Ранее аналитики социологической группы "Рейтинг" выяснили, что если бы в ближайшее время на Украине проходили выборы главы государства, то больше всего голосов (23,5%) получил бы действующий президент Владимир Зеленский. Лидером антирейтинга политиков стал его предшественник Пётр Порошенко.
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