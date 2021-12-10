Олаф Шольц назвал недопущение эскалации на границе с Украиной главной целью Евросоюза

Евросоюз не должен допустить эскалации на российско-украинской границе — это его главная задача. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Абсолютно ясно, что Германия, Европейский союз и многие другие отреагируют, если будет нарушение границы. Но также ясно, что сейчас в нашей ситуации целью должно быть предотвращение этого", — заявил политик на пресс-конференции в Брюсселе.