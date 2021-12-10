Олаф Шольц назвал недопущение эскалации на границе с Украиной главной целью Евросоюза
Новый канцлер ФРГ отметил, что Берлин, Брюссель и другие столицы отреагируют в случае нарушения границы.
Фото © Pixabay
Евросоюз не должен допустить эскалации на российско-украинской границе — это его главная задача. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Абсолютно ясно, что Германия, Европейский союз и многие другие отреагируют, если будет нарушение границы. Но также ясно, что сейчас в нашей ситуации целью должно быть предотвращение этого", — заявил политик на пресс-конференции в Брюсселе.
Ранее СМИ сообщили, что власти США рассматривают широкий набор санкций для сдерживания якобы готовящегося "вторжения" России на Украину. По их данным, ограничительные меры могут затронуть энергетические компании, а также подразумевают отключение РФ от международной платёжной системы Swift. Позже CNN уточнил, что Вашингтон рассматривает санкции против Москвы в сфере энергетики как крайнюю меру. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят косвенных подтверждений от власти США о возможности введения новых агрессивных санкций. Слухи об этом он назвал "уткой или целенаправленным сливом".
Комментариев: 0