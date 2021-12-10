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В Британии спрогнозировали число случаев заражения омикрон-штаммом ковида к концу декабря

Тенденция заражения новым вариантом коронавируса сохраняется, отметили в королевском Агентстве по безопасности в области здравоохранения.

10 декабря, 18:14

Фото © Pixabay

К середине декабря число случаев заражения новым штаммом ковида "омикрон" может стать доминирующим в Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединённого Королевства (UKHSA).

"Расчёты показывают, что при сохранении текущего тренда в Великобритании будет обнаружено более одного миллиона случаев инфицирования [штаммом ковида "омикрон"] к концу декабря", — говорится в заявлении ведомства.

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Ранее биолог Георгий Базыкин спрогнозировал лавинообразный рост заболеваемости омикрон-штаммом в России. По словам эксперта, так уже произошло с вариантом "дельта", который буквально за месяц вытеснил из РФ все предыдущие варианты коронавируса.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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