В Британии спрогнозировали число случаев заражения омикрон-штаммом ковида к концу декабря

К середине декабря число случаев заражения новым штаммом ковида "омикрон" может стать доминирующим в Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединённого Королевства (UKHSA).

"Расчёты показывают, что при сохранении текущего тренда в Великобритании будет обнаружено более одного миллиона случаев инфицирования [штаммом ковида "омикрон"] к концу декабря", — говорится в заявлении ведомства.