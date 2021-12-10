В Москве проститутка обиделась на клиента и выдумала историю об изнасиловании
У Зарины даже был вещдок — использованный презерватив. Когда полицейские начали проверку, оказалось, что девушка растит ребёнка одна, поэтому повысила ценник за премиум-услугу до 16 тысяч рублей.
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В Москве проститутка заявила в полицию на своего клиента, посчитав недостаточной оплату за интим-услуги. Как сообщает телеграм-канал SHOT, девушка выкрала использованный презерватив, заявилась с ним в отделение и сообщила, что её изнасиловали.
Сотрудникам Зарина рассказала, что партнёр из "Инстаграма" Арай пригласил её домой якобы на свидание, а потом начал приставать. Девушка пожаловалась, что приехала просто пообщаться, а мужчина оказался слишком настойчив, забрал у неё телефон, довёл до слёз и изнасиловал.
После того, как полицейские начали проверку, выяснилось, что историю с изнасилованием ночная бабочка выдумала. Оказалось, что она растит ребёнка без отца, поэтому за эскорт-услугу класса "премиум" берёт 16 тысяч рублей.
Арай решил не переплачивать за "всё включено" и оплатил 3,5 тысячи за час, а потом заявил, что увлёкся и потерял счёт времени. Когда куртизанка потребовала доплатить, он ответил, что ценник завышен, и пока мужчина был в туалете, девушка сбежала с "доказательством".
Позже в участке Зарина попросила прекратить расследование, уголовное дело за дачу ложных показаний возбудить не успели.
Ранее Лайф писал, что рекламщики на Сахалине случайно купили номер телефона проститутки и вскоре пожалели об этом. Сотрудникам компании пришлось отвечать на звонки клиентов, которым нужны были совсем не профильные для них услуги.
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