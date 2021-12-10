В Минюсте США приветствовали разрешение на экстрадицию Ассанжа

Напомним, слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США проходили в Лондоне с начала сентября прошлого года. В 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке, об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж бежал в Швецию, где планировал получить защиту, однако вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве. Затем он долгое время прятался в Посольстве Эквадора в Великобритании, а после того, как Ассанжа лишили убежища, его арестовала британская полиция. В случае выдачи США журналисту грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.