В Минюсте США приветствовали разрешение на экстрадицию Ассанжа
Ранее сенатор Джабаров уличил Запад в попытке любой ценой наказать основателя WikiLeaks за правду.
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Минюст США приветствовал решение Апелляционного суда Англии и Уэльса, разрешившего экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Штаты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.
"Мы довольны этим решением, у нас нет дальнейших комментариев", — сообщил собеседник агентства.
Ранее сенатор Владимир Джабаров уличил Запад в попытке любой ценой наказать Ассанжа за правду. Парламентарий подчеркнул, что трудно говорить о демократии и милосердии, когда гражданам мстят за их решение пойти против правительства.
Напомним, слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США проходили в Лондоне с начала сентября прошлого года. В 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке, об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж бежал в Швецию, где планировал получить защиту, однако вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве. Затем он долгое время прятался в Посольстве Эквадора в Великобритании, а после того, как Ассанжа лишили убежища, его арестовала британская полиция. В случае выдачи США журналисту грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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