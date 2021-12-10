В региональном отделении ПФР объяснили, кто получит пенсию за январь в декабре
Почта идёт навстречу фонду, сокращая число нерабочих дней после празднования Нового года.
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Те российские пенсионеры, которые получают выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, смогут забрать деньги за январь в декабре. Об этом сообщили в одном из региональных отделений Пенсионного фонда РФ (ПФР) в беседе с порталом Ura.ru.
"Период выплаты пенсий по почте у каждого свой. Тем, кому первого [числа каждого месяца выплачивают], выплатят в конце декабря вторую пенсию", — указывает агентство.
Вместе с тем россияне, которым выплачивают деньги третьего числа, получат их вовремя. Таким образом, Почта России пошла навстречу ПФР и сократила число нерабочих дней.
Ранее эксперт Фатима Ногайлиева объяснила, какие льготы положены россиянам за пять лет до пенсии. Прежде всего речь идёт о двух налоговых послаблениях, отметила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ.
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