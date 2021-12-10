В региональном отделении ПФР объяснили, кто получит пенсию за январь в декабре

Те российские пенсионеры, которые получают выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, смогут забрать деньги за январь в декабре. Об этом сообщили в одном из региональных отделений Пенсионного фонда РФ (ПФР) в беседе с порталом Ura.ru.

"Период выплаты пенсий по почте у каждого свой. Тем, кому первого [числа каждого месяца выплачивают], выплатят в конце декабря вторую пенсию", — указывает агентство.

Вместе с тем россияне, которым выплачивают деньги третьего числа, получат их вовремя. Таким образом, Почта России пошла навстречу ПФР и сократила число нерабочих дней.