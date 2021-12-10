НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В кортеже Зеленского заметили автобус с "кенгурятником" для тарана людей

Сам же украинский лидер на нём ездить не планирует, так как машина принадлежит его охране. Однако остаётся загадкой, для каких целей транспорт снабдили подобной конструкцией.

10 декабря, 16:51

Скриншот © Telegram / "Политика страны"

В кортеже Зеленского заметили автобус с "кенгурятником" для тарана людей. Видео © Telegram / "Политика страны"

В кортеже президента Украины Владимира Зеленского заметили транспортное средство с необычным бампером. Как пишет "Страна.ua", автобус охраны политика оснастили специальной конструкцией для тарана людей.

По данным издания, сейчас лидер Незалежной и его охрана перемещаются на кортеже, в составе которого четыре автомобиля. Во главе колонны — "фольксваген" с синими госномерами и проблесковым маячком на крыше. За ним следует "мерседес" самого Зеленского. А далее два микроавтобуса, причём один из них с недавних пор снабдили так называемым кенгурятником.

Советник главы Офиса президента Украины раскрыл, как Зеленский предотвратил госпереворот

Советник главы Офиса президента Украины раскрыл, как Зеленский предотвратил госпереворот

Эти металлические конструкции, которые прикрепляются к бамперу, впервые появились на машинах в Австралии, где на дороги часто выбегают кенгуру. Такие же механизмы используются в автомобилях для разгона протестующих людей. Осталось понять, на кого Зеленский "собирается пойти тараном".

Напомним, ранее Зеленский в ходе своей пресс-конференции заявил, что получил информацию о подготовке госпереворота в стране, который запланирован на 1 декабря. Как он утверждал, к беспорядкам имеет отношение бизнесмен Ринат Ахметов, а на данный план даже якобы были выделены миллиарды долларов. При этом лидер Незалежной отметил, что не верит в переворот и в то, что предприниматель будет в нём участвовать. Ахметова возмутили слова Зеленского. К слову, никакого переворота на Украине 1 декабря не случилось.

В Раде проголосовали за памперсы в подарок Зеленскому на случай госпереворота

В Раде проголосовали за памперсы в подарок Зеленскому на случай госпереворота

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1