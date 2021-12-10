В кортеже Зеленского заметили автобус с "кенгурятником" для тарана людей
Сам же украинский лидер на нём ездить не планирует, так как машина принадлежит его охране. Однако остаётся загадкой, для каких целей транспорт снабдили подобной конструкцией.
Скриншот © Telegram / "Политика страны"
В кортеже Зеленского заметили автобус с "кенгурятником" для тарана людей. Видео © Telegram / "Политика страны"
В кортеже президента Украины Владимира Зеленского заметили транспортное средство с необычным бампером. Как пишет "Страна.ua", автобус охраны политика оснастили специальной конструкцией для тарана людей.
По данным издания, сейчас лидер Незалежной и его охрана перемещаются на кортеже, в составе которого четыре автомобиля. Во главе колонны — "фольксваген" с синими госномерами и проблесковым маячком на крыше. За ним следует "мерседес" самого Зеленского. А далее два микроавтобуса, причём один из них с недавних пор снабдили так называемым кенгурятником.
Эти металлические конструкции, которые прикрепляются к бамперу, впервые появились на машинах в Австралии, где на дороги часто выбегают кенгуру. Такие же механизмы используются в автомобилях для разгона протестующих людей. Осталось понять, на кого Зеленский "собирается пойти тараном".
Напомним, ранее Зеленский в ходе своей пресс-конференции заявил, что получил информацию о подготовке госпереворота в стране, который запланирован на 1 декабря. Как он утверждал, к беспорядкам имеет отношение бизнесмен Ринат Ахметов, а на данный план даже якобы были выделены миллиарды долларов. При этом лидер Незалежной отметил, что не верит в переворот и в то, что предприниматель будет в нём участвовать. Ахметова возмутили слова Зеленского. К слову, никакого переворота на Украине 1 декабря не случилось.
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