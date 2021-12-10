В кортеже Зеленского заметили автобус с "кенгурятником" для тарана людей. Видео © Telegram / "Политика страны"

В кортеже президента Украины Владимира Зеленского заметили транспортное средство с необычным бампером. Как пишет "Страна.ua", автобус охраны политика оснастили специальной конструкцией для тарана людей.

По данным издания, сейчас лидер Незалежной и его охрана перемещаются на кортеже, в составе которого четыре автомобиля. Во главе колонны — "фольксваген" с синими госномерами и проблесковым маячком на крыше. За ним следует "мерседес" самого Зеленского. А далее два микроавтобуса, причём один из них с недавних пор снабдили так называемым кенгурятником.

Эти металлические конструкции, которые прикрепляются к бамперу, впервые появились на машинах в Австралии, где на дороги часто выбегают кенгуру. Такие же механизмы используются в автомобилях для разгона протестующих людей. Осталось понять, на кого Зеленский "собирается пойти тараном".