Суд в Петербурге оштрафовал тренера пловчихи Симоновой Ильина за неповиновение полиции

Московский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина на три тысячи рублей за неповиновение сотрудникам полиции в аэропорту Пулково. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы в телеграм-канале.

"Ильин [на судебное заседание] не явился, о причинах неявки не сообщил. <...> Суд, исследовав все материалы дела, назначил Ильину штраф в размере 3000 рублей", — говорится в релизе.