Суд в Петербурге оштрафовал тренера пловчихи Симоновой Ильина за неповиновение полиции
Мужчина не присутствовал на заседании из-за незакрытого больничного. Как отметили защитники, клиент не возражал из-за рассмотрения дела в его отсутствие.
Скриншот © Instagram / vita_simonova
Московский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина на три тысячи рублей за неповиновение сотрудникам полиции в аэропорту Пулково. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы в телеграм-канале.
"Ильин [на судебное заседание] не явился, о причинах неявки не сообщил. <...> Суд, исследовав все материалы дела, назначил Ильину штраф в размере 3000 рублей", — говорится в релизе.
Отмечается, что, по словам защитников, Ильин не возражал о рассмотрении дела в его отсутствие. Суду также стало известно и о причинах его неявки: тренер всё еще находится на больничном, который не закрыт.
Напомним, 23 ноября стало известно, что заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина задержали в петербургском аэропорту Пулково из-за отказа надеть маску. Тогда специалиста поддержала трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. Затем Ильина задержали по той же причине в зале суда.
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