МИД предупредил о приближении отношений России и Запада к критической черте
В ведомстве отметили выраженную американским лидером Джо Байденом готовность к налаживанию серьёзного диалога по вопросам обеспечения безопасности РФ.
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Россия и Запад должны обсудить гарантии безопасности, и необходимость диалога стала особенно заметна сегодня, когда отношения подошли к критической черте. Об этом говорится в заявлении МИД РФ о диалоге с США и другими странами Запада относительно этой стратегии.
"Отмечаем выраженную президентом США Джо Байденом в ходе состоявшегося 7 декабря разговора с президентом Владимиром Путиным готовность к налаживанию серьёзного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности РФ. Такой диалог остро необходим сегодня, когда отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте", — сообщили в министерстве.
В заявлении дипведомства также указано, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна принять участие в выработке гарантий безопасности в Евро-Атлантическом регионе.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Москва готовит документ по теме гарантий безопасности в Европе. Официальный представитель Кремля добавил, что РФ должна донести "концептуальное видение вопроса до американских собеседников".
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