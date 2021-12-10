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МИД предупредил о приближении отношений России и Запада к критической черте

В ведомстве отметили выраженную американским лидером Джо Байденом готовность к налаживанию серьёзного диалога по вопросам обеспечения безопасности РФ.

10 декабря, 16:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия и Запад должны обсудить гарантии безопасности, и необходимость диалога стала особенно заметна сегодня, когда отношения подошли к критической черте. Об этом говорится в заявлении МИД РФ о диалоге с США и другими странами Запада относительно этой стратегии.

"Отмечаем выраженную президентом США Джо Байденом в ходе состоявшегося 7 декабря разговора с президентом Владимиром Путиным готовность к налаживанию серьёзного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности РФ. Такой диалог остро необходим сегодня, когда отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте", — сообщили в министерстве.

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В заявлении дипведомства также указано, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна принять участие в выработке гарантий безопасности в Евро-Атлантическом регионе.

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Ранее Дмитрий Песков заявил, что Москва готовит документ по теме гарантий безопасности в Европе. Официальный представитель Кремля добавил, что РФ должна донести "концептуальное видение вопроса до американских собеседников".

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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