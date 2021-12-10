США ввели санкции против Европейского института ЮСТО и его ректора Соина за связи с КНДР
В американском Минфине заявили, что руководство образовательного учреждения якобы профинансировало сотни студенческих виз для рабочих-строителей из Северной Кореи.
Дмитрий Соин, ректор "Европейского института ЮСТО" © ТАСС / Артём Геодакян
Министерство финансов США ввело санкции против зарегистрированного в России Европейского института ЮСТО и его ректора Дмитрия Соина за связь с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Об этом сообщается на сайте американского ведомства.
"Университет ЮСТО и его ректор Дмитрий Юрьевич Соин спонсировали сотни студенческих виз для работников строительного сектора из КНДР в РФ. Некоторые из этих работников были связаны с организацией, имеющей отношение к оружию массового поражения КНДР", — говорится в релизе Минфина США.
Кроме того, Вашингтон включил в чёрный список десять юридических лиц и организаций, среди которых Генпрокуратура КНДР, военные учреждения Мьянмы и Бангладеш. Также санкции введены против 15 физических лиц, связанных с Китаем, Мьянмой, Бангладеш и Северной Кореей.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на бессмысленность бесконечного расширения санкций против РФ. Дипломат отметил, что на начало декабря в разных американских ограничительных перечнях находится свыше 360 российских граждан и более 570 организаций.
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