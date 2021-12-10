США ввели санкции против Европейского института ЮСТО и его ректора Соина за связи с КНДР

Министерство финансов США ввело санкции против зарегистрированного в России Европейского института ЮСТО и его ректора Дмитрия Соина за связь с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

"Университет ЮСТО и его ректор Дмитрий Юрьевич Соин спонсировали сотни студенческих виз для работников строительного сектора из КНДР в РФ. Некоторые из этих работников были связаны с организацией, имеющей отношение к оружию массового поражения КНДР", — говорится в релизе Минфина США.

Кроме того, Вашингтон включил в чёрный список десять юридических лиц и организаций, среди которых Генпрокуратура КНДР, военные учреждения Мьянмы и Бангладеш. Также санкции введены против 15 физических лиц, связанных с Китаем, Мьянмой, Бангладеш и Северной Кореей.