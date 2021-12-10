Секретарь ОП Михеева исполнит мечту мальчика из Москвы в рамках акции "Ёлка желаний"
Ранее к мероприятию присоединился президент РФ Владимир Путин. Глава государства воплотит в жизнь желания сразу трёх детей.
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Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева присоединилась к всероссийской акции "Ёлка желаний", участники которой исполняют новогодние мечты тяжелобольных детей, сирот и ребят из малообеспеченных семей. Так, она исполнит желание Ильи из Москвы, который мечтает об игрушечном автобусе.
"Призываю всех к этой акции присоединиться. Мне будет очень приятно, я буду рада, если этот автобус поможет ребёнку стать счастливее", — отметила Михеева, сняв желание мальчика с ёлки, установленной в ОП.
Напомним, всероссийская предновогодняя акция "Ёлка желаний" стартовала 15 ноября. Ранее Лайф сообщал, что к мероприятию присоединились вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Вместе с ними в акции примут участие и депутаты Госдумы. Среди желаний ребят, которые чиновники воплотят в жизнь, — получение гаджетов и интерактивной железной дороги, а также поездки в Москву и Карелию. Отметим, что в общей сложности просьбы в рамках "Ёлки желаний" прислало почти 67 тысяч детей.
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