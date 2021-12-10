Секретарь ОП Михеева исполнит мечту мальчика из Москвы в рамках акции "Ёлка желаний"

Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева присоединилась к всероссийской акции "Ёлка желаний", участники которой исполняют новогодние мечты тяжелобольных детей, сирот и ребят из малообеспеченных семей. Так, она исполнит желание Ильи из Москвы, который мечтает об игрушечном автобусе.

"Призываю всех к этой акции присоединиться. Мне будет очень приятно, я буду рада, если этот автобус поможет ребёнку стать счастливее", — отметила Михеева, сняв желание мальчика с ёлки, установленной в ОП.