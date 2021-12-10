Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин в своём инстаграме раскритиковал своих преемников в клубе — серба Марко Николича и немца Маркуса Гисдоля.

Накануне "Локомотив" проиграл на выезде "Марселю" (0:1) в заключительном туре группового этапа Лиги Европы и вылетел из розыгрыша еврокубков. В своём квартете железнодорожники заняли последнее, четвёртое, место.

"После "Марселя"! Уважаемые Николичи и Гисдоли, вы пришли в команду чемпионов и за три года не принесли ни одной победы в рейтинг Российской премьер-лиги!" — написал Сёмин.

Специалист покинул "Локомотив" в июне 2020 года, ему на смену пришёл Николич. Серб проработал с командой до октября 2021 года. Сейчас столичный клуб возглавил Гисдоль.

Последним клубом Сёмина был "Ростов", который он покинул в конце сентября. 74-летний наставник руководил командой с начала августа, в семи матчах одержав одну победу, трижды уступив и три раза сыграв вничью.