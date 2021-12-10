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"Уважаемые Николичи и Гисдоли": Сёмин раскритиковал своих преемников на посту тренера "Локомотива"

Накануне железнодорожники вылетели из еврокубков после поражения от "Марселя".

10 декабря, 16:41
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин в своём инстаграме раскритиковал своих преемников в клубе — серба Марко Николича и немца Маркуса Гисдоля.

Накануне "Локомотив" проиграл на выезде "Марселю" (0:1) в заключительном туре группового этапа Лиги Европы и вылетел из розыгрыша еврокубков. В своём квартете железнодорожники заняли последнее, четвёртое, место.

"После "Марселя"! Уважаемые Николичи и Гисдоли, вы пришли в команду чемпионов и за три года не принесли ни одной победы в рейтинг Российской премьер-лиги!" написал Сёмин.

Специалист покинул "Локомотив" в июне 2020 года, ему на смену пришёл Николич. Серб проработал с командой до октября 2021 года. Сейчас столичный клуб возглавил Гисдоль.

Последним клубом Сёмина был "Ростов", который он покинул в конце сентября. 74-летний наставник руководил командой с начала августа, в семи матчах одержав одну победу, трижды уступив и три раза сыграв вничью.

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Большую часть тренерской карьеры Сёмин провёл в "Локомотиве", выиграв с ним три чемпионата России, шесть кубков страны и три национальных Суперкубка. Также он возглавлял олимпийскую сборную Новой Зеландии, "Памир" из Душанбе, сборную России, московское и киевское "Динамо", азербайджанскую "Габалу", саранскую "Мордовию" и махачкалинский "Анжи".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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