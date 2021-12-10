Опоздали на три месяца: Почему за наше мужское фигурное катание боязно перед Олимпиадой Мы уже привыкли, что российские фигуристки на голову выше всех. На Играх в Пекине им вряд ли что-то помешает занять весь пьедестал. А вот у наших мужчин ситуация совсем не такая радужная. 10 декабря, 15:54 Фото © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Турнир фигуристов на пекинской Олимпиаде стартует 4 февраля выступлением мужчин в короткой программе в рамках командных соревнований. Стоит ли говорить, насколько важно удачно стартовать. Это позволит избежать необходимости судорожно догонять ушедших вперёд соперников и подсчитывать на калькуляторе возможные расклады.

К сожалению, именно мужское одиночное катание сейчас является самым слабым видом у российских фигуристов. Нашим девушкам вряд ли что-то помешает занять весь пьедестал в личном виде олимпийской программы, также на золото претендуют спортивные пары и танцевальные дуэты. А вот за представителей сильной половины человечества в нашей команде действительно боязно, все они переживают заметный спад.

Наши фигуристы растеряли форму

На самом деле ещё в сентябре ситуация казалась безоблачной. Тогда Марк Кондратюк выиграл бронзу на предолимпийских квалификационных соревнованиях в немецком Оберстдорфе и принёс России третью квоту в мужском одиночном катании на Играх в Пекине. Такого обширного представительства на Олимпиаде у наших фигуристов не было с далёкого 2002 года, когда в Солт-Лейк-Сити на лёд выходили Алексей Ягудин, Евгений Плющенко и Александр Абт.

Увы, выступление россиян на этапах Гран-при оставило совсем мало места для оптимизма. Действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев на этапе в Италии стал девятым, а во Франции — пятым. Серебряный призёр прошлогоднего первенства континента Артур Даниелян дважды показывал десятый результат. Призёр ЧЕ-2019 Александр Самарин оказался на восьмой позиции в Канаде и на шестой — в Японии. Подающий большие надежды Евгений Семененко выиграл бронзу на канадском этапе, но на Гран-при России занял лишь шестое место. Кондратюк выступил только на одном турнире, став в Сочи лишь восьмым.

В итоге в финал Гран-при в мужском одиночном катании из россиян пробился лишь трёхкратный действующий чемпион страны Михаил Коляда. В ходе сезона он дважды завоевал серебро. В Турине наш спортсмен уступил только японцу Юме Кагияме, а в Сочи — выступающему за Грузию Морису Квителашвили. При этом на обоих турнирах у него были отличные шансы на золото, подняться на высшую ступень пьедестала помешали грубые ошибки.

— Я знаю, в чём проблема, но вам не скажу, — так Коляда ответил на вопрос журналистов о причинах постоянных недочётов как в короткой, так и в произвольной программах после Гран-при России.

Неожиданный шаг Коляды

Строго говоря, Михаил никогда не отличался красноречием, но теперь он вообще поставил представителей СМИ в тупик своим заявлением. В преддверии намеченного на эту неделю финала Гран-при было не совсем понятно, за счёт чего бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года собирается обыгрывать хоть кого-нибудь из соперников. Теперь соревноваться ни с кем не придётся, поскольку турнир в Японии отменили из-за нового штамма коронавируса, но вопросы остались.

И тут Коляда неожиданно для всех решил вместе со своим тренерским штабом за два месяца до Олимпиады в Пекине отказаться от произвольной программы на музыку к фильму "Список Шиндлера". 26-летний спортсмен вернулся к прошлогоднему варианту "Белый ворон" на музыку к фильму "Нуреев". Получается, что таким образом Коляда отреагировал на выявленные проблемы, о которых он не хотел говорить журналистам.

— Бескомпромиссность в отношении "Списка Шиндлера", которую я обозначил на старте сезона, — естественный и правильный ход, который позволил Мише и всему коллективу без оглядки работать. С удовлетворением могу сказать, что программа "Список Шиндлера" получилась бесспорно достойная, — довольно туманно прокомментировал изменения в программе Коляды его знаменитый тренер Алексей Мишин.

Неоднозначная реакция общественности

Специалисты и болельщики по-разному отреагировали на последние новости о Коляде. Так, олимпийский чемпион Алексей Ягудин поддержал Коляду за возвращение к прошлогодней произвольной программе. При этом он отметил, что сам по себе этот шаг вряд ли принесёт успех. Необходимо все элементы исполнять чисто.

— Я очень рад такому ходу, мне по душе прошлогодняя произвольная программа. Это прекрасно, но нужно прыгать и катать её чисто, — сказал Ягудин.

Хореограф Илья Авербух, являющийся постановщиком программы "Белый ворон", не считает возвращение к прошлогоднему варианту произвольной программы рискованным. Впрочем, он, как и Ягудин, указал на необходимость избегать большого количества ошибок.

— Я думаю, не рискованно возвращать старую программу, — Мишин точно знает, что он делает, это решение исключительно его. Он мне сообщил об этом ещё дней десять назад. Программа абсолютно вкатанная, но опять же — ни одна программа не будет играть, если она не будет исполняться чисто, не будет насыщена сложными элементами, — отметил Авербух.

"Как так люди готовятся к Олимпийским играм"

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и вовсе решила не сглаживать углы, выдав всё, что она думает о Коляде и его программах. Возвращение к прошлогоднему варианту она назвала неожиданным и непонятным.

— Думаю, что это немножко поздновато, месяца на три. Считаю, что лучше выступать с той программой, только её нужно было менять и катать с сентября. Я вообще не понимаю, как так люди готовятся к Олимпийским играм. Я профессионально работаю со спортсменами, поэтому для меня этот ход был неожиданным. У меня программа, которая была поставлена в июне, сохранялась до Олимпийских игр, — возмущается Тарасова.

Кстати, наш прославленный тренер уже не в первый раз в пух и прах разносит Коляду. В 2018 году в ходе чемпионата мира, на котором Михаил занял третье место, Тарасова назвала его программу девичьей.

— В фигурном катании ещё не приняли правила, освобождающие спортсмена от выполнения прыжков во второй половине программы. Миша катал ровно такую программу, которую исполняли двадцать лет назад Алексей Ягудин и Женя Плющенко. Каскад тулуп-тулуп, тройной лутц, аксель, три прыжка в первой половине. Это девичья программа, а не программа спортсмена, претендующего на результаты, — очень жёстко прошлась по фигуристу Татьяна Анатольевна.

Есть подозрения, что тренер не испытывает к Коляде тёплых чувств в связи с тем, что он перед Олимпиадой в Пхёнчхане вытеснил из сборной России Сергея Воронова — последнего фигуриста, с которым Тарасова официально работала. Во всяком случае она об этом недвусмысленно намекнула в ходе репортажа с командного олимпийского турнира. Тогда, как и сейчас, мужская короткая программа была первым видом на соревнованиях. Коляда с двумя падениями занял лишь восьмое место при десяти участниках и, по сути, лишил сборную России шансов побороться за золото.

Хочется пожелать Коляде и его тренерскому штабу учесть все предыдущие ошибки и успешно выступить на Играх в Пекине, на которые он с огромной долей вероятности поедет. Надеемся, что возвращение к "Белому ворону" является продуманным шагом, который приведёт Михаилу к долгожданному успеху. В его таланте никто не сомневается, но вот на важнейших международных стартах фигуристу каждый раз чего-то не хватает. Напомним, что в мужском одиночном катании у России не было олимпийских медалей со времён Плющенко, который выиграл серебро в 2010 году в Ванкувере. Да и победа в командном турнире нам очень нужна!

Авторы Роман Фейгин