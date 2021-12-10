В России предложили выплачивать гражданам 13-ю пенсию

Начислением данной выплаты автор законопроекта надеется избавить пожилых граждан от необходимости брать потребительские кредиты и выплачивать потом суммы с процентами.

Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил в Правительство РФ законопроект, предусматривающий ежегодную выплату гражданам старшего поколения 13-й пенсии. По оценке парламентария, на осуществление данной инициативы потребуется около 654,8 миллиарда рублей. Однако на такие выплаты деньги в бюджете имеются, убеждён Миронов.

Он отметил, что 13-ю пенсию необходимо выплачивать под Новый год. По его словам, именно декабрь является самым затратным месяцем для населения. В частности, некоторые берут потребительские кредиты на различные нужды к праздникам, и чаще всего банки одобряют займы пенсионерам. Однако впоследствии часть стариков сталкиваются с большими трудностями при погашении долга, подчеркнул депутат.

"Надеюсь, что, получив 13-ю пенсию, многие пенсионеры откажутся от кредитов. Людям не придётся залезать в долги, а потом гасить их с большими непосильными процентами", — написал Миронов у себя в телеграм-канале.

Вместе с тем в законопроекте Миронов предложил в два раза (с 6044 рублей до 12088 рублей) повысить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости для россиян от 70 лет. В настоящее время, как напомнил парламентарий, данная норма действует в отношении тех, кому за 80.