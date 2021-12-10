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Пожар произошёл в научном центре колопроктологии на западе Москвы

Возгорание локализовано на площади в пять квадратных метров. По нашим данным, из здания было эвакуировано около ста человек.

10 декабря, 17:29

Фото © ТАСС / Станислав Тихомиров

Пожар произошёл в Государственном научном центре колопроктологии в Москве, передаёт РИА "Новости". По данным Лайфа, в результате происшествия никто не пострадал, из здания было эвакуировано порядка ста человек.

Как указывает ТАСС, возгорание локализовали на площади в пять квадратов.

Лайф ранее сообщал о гибели четырёх человек в пожаре в Тюмени. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Пожарные справились с огнём менее чем за час.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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