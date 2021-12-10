Пожар произошёл в научном центре колопроктологии на западе Москвы

Пожар произошёл в Государственном научном центре колопроктологии в Москве, передаёт РИА "Новости". По данным Лайфа, в результате происшествия никто не пострадал, из здания было эвакуировано порядка ста человек.

Как указывает ТАСС, возгорание локализовали на площади в пять квадратов.