Пожар произошёл в научном центре колопроктологии на западе Москвы
Возгорание локализовано на площади в пять квадратных метров. По нашим данным, из здания было эвакуировано около ста человек.
Фото © ТАСС / Станислав Тихомиров
Пожар произошёл в Государственном научном центре колопроктологии в Москве, передаёт РИА "Новости". По данным Лайфа, в результате происшествия никто не пострадал, из здания было эвакуировано порядка ста человек.
Как указывает ТАСС, возгорание локализовали на площади в пять квадратов.
Лайф ранее сообщал о гибели четырёх человек в пожаре в Тюмени. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Пожарные справились с огнём менее чем за час.
Комментариев: 0