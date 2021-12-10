Замдиректора Института стран СНГ Егорова депортируют из Молдавии

Без объяснения причин заместителя директора Института стран СНГ Владимира Егорова депортируют из Кишинёва. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

"Заместителя директора Института стран СНГ, профессора, доктора исторических наук, доктора экономических наук Егорова Владимира Георгиевича по прилёте в Кишинёв задержали на пограничном контроле. <...> [Егорова] депортируют из страны без объяснения причины", — говорится в сообщении.

Указывается, что Егоров отметил в целях причины прилёта "медицинские показания". Его допрашивали об основаниях, по которым он является обладателем наград непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). У Егорова забрали документы, сейчас учёный находится в буферной зоне.