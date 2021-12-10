Замдиректора Института стран СНГ Егорова депортируют из Молдавии
Доктора наук допрашивали об основаниях, по которым он является обладателем наград Приднестровья, указали в пресс-службе института.
Фото © Facebook / Chisinau International Airport, Moldova
Без объяснения причин заместителя директора Института стран СНГ Владимира Егорова депортируют из Кишинёва. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
"Заместителя директора Института стран СНГ, профессора, доктора исторических наук, доктора экономических наук Егорова Владимира Георгиевича по прилёте в Кишинёв задержали на пограничном контроле. <...> [Егорова] депортируют из страны без объяснения причины", — говорится в сообщении.
Указывается, что Егоров отметил в целях причины прилёта "медицинские показания". Его допрашивали об основаниях, по которым он является обладателем наград непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). У Егорова забрали документы, сейчас учёный находится в буферной зоне.
Ранее сообщалось, что российского политолога Наталию Нарочницкую не впустили в Молдавию, развернув по прилёте в страну. Об этом поведала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указав, что де-факто миграционные власти республики депортировали россиянку. Сама Нарочницкая рассматривает эти действия Кишинёва как "укол Приднестровью и России". Она уточнила, что должна была наблюдать за выборами президента Приднестровья.
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