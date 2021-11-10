В невесте киберчемпиона опознали порноактрису и эскортницу

Сразу после победы на турнире по CS:GO капитан команды Natus Vincere (NAVI) Кирилл Михайлов (Boombl4) взял микрофон, чтобы сделать важное объявление. В и без того торжественный момент российский киберспортсмен предложил своей девушке Лике выйти за него замуж.

Я знаю, что моя девушка сейчас в Москве. Она смотрит это, и я хочу задать ей один вопрос. Ты выйдешь за меня замуж, Лика? Кирилл Михайлов

Девушка, которая наблюдала за финалом из Москвы, сказала через свою страницу в Instagram заветное "да!". Казалось бы — прекрасная новость. Он только что заработал миллион долларов, она красивая девушка с модельной внешностью — намечается сказка, но в дело вмешались фанаты NAVI. Они раскопали о Лике информацию, которая поставила под сомнение их дальнейшие отношения.

Фото © Instagram / boombl4

Оказалось, в аккаунте Лики и правда был пост о том, чему она посвятит свою жизнь, — и создание семьи в этот список не входило.

Сейчас планирую полностью посвятить себя работе, карьере и сыночку. У каждого из нас впереди много дел и целей… После расставания с Кириллом я решила удариться с головой в работу, хотя депрессия накатывает и мешает. Ни один парень мне больше так сильно не вскружит голову. Я влюбилась по-настоящему… А мужчины — другие, у них всегда трезвый расчёт… Жаль, что у нас ничего не вышло. Мы оказались очень разными. Это я решила расстаться Лика

Тогда же и сам Кирилл жаловался, что недавно он "потерял человека, ради которого хотелось просыпаться каждый день". Парень и не подозревал, чем всё это закончится. Пока Михайлов радовался, что скоро станет мужем, его фанаты били тревогу — неужели он не видит связь между возвращением Лики и тем, что он с приятелями выиграл миллион долларов? О меркантильности девушки они пытаются предупредить в комментариях под постами Кирилла в "Инстаграме".

Фото © Instagram / liqueen.offi

Бумыч, тебя Лика НЕ ЛЮБИТ, ТЫ ДЛЯ НЕЁ ТОЛЬКО РАДИ ДЕНЕГ!!!! swindlezefn

Бумыч, не будь лохом, она же тебя разводит. Щас родит тебе и отсудит полсостояния и хату и будет доить тебя на алименты до совершеннолетия ребёнка, это же стандартная схема jepbarb1

Фото © Instagram / liqueen.offi

Но, как выяснилось, меркантильность Лики — далеко не единственный "красный флаг". Пользователи Сети нашли подтверждения тому, что девушка якобы снималась в порно под псевдонимом Maniac Alisa и занималась проституцией. С тех пор она пыталась изменить внешность, но её с потрохами выдали родинки. Период активности — с 2018 по 2021 год. Цены за этот период выросли: с 25 тысяч за два часа и 50 за ночь до 30 и 80 тысяч соответственно. Отзывы на девушку исключительно восторженные.

Фото © Telegram / MDK