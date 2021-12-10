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Политолог Асафов объяснил, что ждёт Ассанжа после разрешения суда на экстрадицию в США

В Штатах основателя WikiLeaks, как отметил собеседник, посадят "туда, куда сочтут необходимым". Всё это будет проворачиваться, несмотря на обещания Вашингтона не помещать его в тюрьму строго режима.

10 декабря, 17:44
<p>Фото © Jack Taylor / Getty Images</p>

Фото © Jack Taylor / Getty Images

Политолог Александр Асафов в беседе с Лайфом прокомментировал решение апелляционного суда Англии и Уэльса, разрешившего экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Он назвал тревожным тот факт, что именно перед новогодними праздниками был вынесен вердикт.

"Сейчас информационная повестка мира будет больше отвлечена на Рождество, на связанные с ковидом моменты, и после Нового года выдача и экстрадиция Ассанжа могут пройти менее резонансно, что называется, в тишине. Я думаю, на это расчёт (почему суд принял такое решение именно сейчас. — Прим. Лайфа)", — пояснил собеседник.

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Если Ассанжа экстрадируют в США, то "сценарий понятен", отметил политолог. Там основателя WikiLeaks, как отметил Асафов, посадят "туда, куда сочтут необходимым". Всё это будет проворачиваться, несмотря на обещания Вашингтона не помещать Ассанжа в тюрьму строгого режима.

"Есть много информации, как выглядят для таких заключённых тюрьмы, это достаточно жёсткие условия. Можно открыть воспоминания Марии Бутиной, она несколько таких мест описывает достаточно детально — изоляция, одиночное содержание и при любом подозрении глушение человека антипсихотическими препаратами. Действительно, он (Ассанж. — Прим. Лайфа) подвергается серьёзной угрозе", — отметил специалист.

Эксперт не верит и в то, что американский лидер Джо Байден вдруг помилует Ассанжа под гарантии нераспространения информации, которая ещё не опубликована. По мнению собеседника, позиция нынешнего президента Штатов, в отличие от занимаемой Дональдом Трампом, будет жёстче — и основатель WikiLeaks получит по максимуму.

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Ранее Лайф сообщал, что лондонский суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США. В случае выдачи Штатам основателю WikiLeaks грозит тюремное заключение сроком до 175 лет. Вашингтон пытался добиться его выдачи с момента задержания в 2019 году.

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Напомним, слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США проходили в Лондоне с начала сентября прошлого года. В 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке, об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж бежал в Швецию, где планировал получить защиту, однако вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве. Затем он долгое время прятался в Посольстве Эквадора в Великобритании, а после того, как его лишили убежища, его арестовала британская полиция.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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