Выдача героя сетевой войны за демократию Джулиана Ассанжа в США означает, что правил больше нет Политолог и философ Александр Дугин — о том, что либерализм во всём мире становится режимом палачей и показательная казнь сопротивлявшегося журналиста демонстрирует конец игры. 10 декабря, 14:08 Коллаж © LIFE. Фото © Carl Court / Getty Images

Суд Лондона разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. В случае выдачи Америке создателю WikiLeaks грозит тюремное заключение сроком до 175 лет. Выдача героя сетевой войны означает символическое событие — конец игры в демократию.

Он играл по правилам Западного мира. Его экстрадиция в США означает, что правил больше нет. Теперь весь мир узнает, что такое Запад. Кто бы нам ещё это доказал? Теперь мы либо на стороне Ассанжа, либо на стороне его палачей. Это глобальная история, которая одинаково коснётся и русских, и мусульман, и европейцев, и азиатов.

До какого-то момента Западный мир играл в плюрализм мнений. Эта традиция сохранялась с эпохи противостояния тоталитарным режимам — коммунистическому и фашистскому. Всегда в сравнении с этими закрытыми системами Америка и Европа выигрывали, потому что предоставляли человеку право высказать своё мнение? Кто-то всегда мог сказать то, что не нравилось другим.

Теперь, когда не осталось СССР и нацистской Германии, либеральный режим перерос в настоящую диктатуру, где двух мнений уже не может быть. Отныне норму политической корректности, правила и законы диктует одна-единственная страна — США. Всякий, кто отступает от правил поведения Вашингтона в идеологии, в искусстве, в образовании, бизнесе, развитии сетей, немедленно подвергается карам.

Этот переход по отношению к Ассанжу, который представляет собой альтернативные точку зрения, источник информации, позицию, который участвовал в сетевой войне за демократию, завершился.

С Джулианом Ассанжем вопрос решался очень долго — на кону стояла игра в открытость, пускай даже неискренняя, ограниченная, или жёсткие тоталитарные однополюсные решения. Он держит позицию против однополярного мира и глобализации. За то, что он посмел критиковать современную систему, в итоге было принято решение его уничтожить.

Сейчас его готовы выдать на казнь, и это означает, что нормы демократии отменены. Уже никто даже не собирается прикрывать ту жёсткую модель, в которую превратился современный либерализм, — третью форму тоталитаризма после коммунизма и фашизма. Мы вынуждены либо воевать с ней до последней капли крови, либо все мы рано или поздно окажемся в положении Ассанжа, либо нас казнят.

Суммарный тюремный срок, которым пугают весь мир и тех, кто готов был бы рискнуть повторить путь Ассанжа (175 лет), складывается из странных законов Штатов, которые порою превосходят человеческие возможности. Фактически это пожизненное наказание, но оно страшнее, чем смертная казнь. Потому что выбраться из американской тюрьмы, где процветают насилие, пытки и извращения, невозможно.

Почему восстание BLM получило такую мощную поддержку? Потому что чернокожее население в Штатах прекрасно понимает, что выйти из американской тюрьмы практически невозможно, это переход в пожизненное гетто, которое проходит через всю жизнь миксом из отсидок и коротких освобождений, когда на свободе примерно так же, как в тюрьме.

Ассанж обречён до конца жизни подвергаться унижениям. Задача поставлена в манере гоголевского сюра — власти США готовы и после смерти терзать его душу. Протестантская культура по большому счёту готова осуществлять страшный суд на земле — все, кто не с англосаксонским миром, будут прокляты и окажутся в аду. Вот во что сегодня мутирует либерализм.

Авторы Александр Дугин