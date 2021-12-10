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Матч чемпионата России между ЦСКА и "Арсеналом" пройдёт без зрителей

Встреча должна состояться в субботу, 11 декабря, на столичном стадионе "ВЭБ-арена".

10 декабря, 18:09
<p>"ВЭБ-арена". Фото © ПФК ЦСКА</p>

"ВЭБ-арена". Фото © ПФК ЦСКА

Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между столичным ЦСКА и тульским "Арсеналом" пройдёт без зрителей. Об этом сообщается на сайте армейского клуба.

Матч должен состояться в субботу, 11 декабря, на столичном стадионе "ВЭБ-арена". Начало игры было запланировано на 16:30 по московскому времени. Ранее сообщалось, что встреча будет отменена из-за мороза.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в течение дня действительно обсуждался вопрос о переносе матча на резервную дату. В итоге решение о проведении встречи будет принято завтра делегатом на стадионе "ВЭБ-арена" в присутствии двух команд. Также в данный момент на стадионе ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с "Зенитом". В связи с этим матч ЦСКА – "Арсенал" пройдёт без зрителей", говорится в сообщении армейской пресс-службы.

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ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 17 матчах 27 очков. "Арсенал" с 19 баллами идёт на 11-й позиции.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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