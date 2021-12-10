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"Спартак" второй раз за три недели выиграл у "Йокерита" в КХЛ

По шайбе у красно-белых забросили Сергей Широков и Данила Квартальнов.

10 декабря, 18:36
<p>Фото © ХК "Спартак"</p>

Фото © ХК "Спартак"

Московский "Спартак" на своей площадке победил финский "Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 2:0. Встреча прошла на столичной арене "Мегаспорт".

Красно-белые по разу отличились во втором и третьем периодах. Ворота соперников поразили Сергей Широков и Данила Квартальнов.

Клубы встречались друг с другом третий раз за последние три недели. 20 ноября в Хельсинки со счётом 4:2 победил "Спартак". 22 ноября в Москве сильнее оказался финский клуб — 6:1.

"Спартак" набрал 43 очка, оставшись на седьмой строчке в Западной конференции КХЛ. "Йокерит" с 54 баллами возглавляет турнирную таблицу.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Спартак" – "Йокерит" — 2:0

Шайбы: Широков 28' (1:0), Квартальнов 47' (2:0)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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