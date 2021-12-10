"Спартак" второй раз за три недели выиграл у "Йокерита" в КХЛ

Московский "Спартак" на своей площадке победил финский "Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 2:0. Встреча прошла на столичной арене "Мегаспорт".

Красно-белые по разу отличились во втором и третьем периодах. Ворота соперников поразили Сергей Широков и Данила Квартальнов.

🔴🔴 Не просто красота, а красота в квадрате! Первая шайба Данилы Квартальнова в КХЛ удваивает наше преимущество — 2:0! pic.twitter.com/h5c4SvOrO1 — Spartak Moscow (@spartak_hc) December 10, 2021

Клубы встречались друг с другом третий раз за последние три недели. 20 ноября в Хельсинки со счётом 4:2 победил "Спартак". 22 ноября в Москве сильнее оказался финский клуб — 6:1.

"Спартак" набрал 43 очка, оставшись на седьмой строчке в Западной конференции КХЛ. "Йокерит" с 54 баллами возглавляет турнирную таблицу.