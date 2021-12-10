Жена экс-депутата Латышева оправдалась за дешёвую лепнину в "золотом дворце". Видео © Telegram / SHOT

Супруга ростовского экс-депутата Виталия Латышева, которого подозревают в хищении 300 миллионов рублей бюджетных средств, рассказала телеграм-каналу SHOT, откуда у народного избранника взялся "золотой дворец". По словам Анны, вся мебель в доме уже старая, а само жилище требует ремонта.

"Мы живём в этом доме с 2004 года. Эту лепнину мы заказывали из ростовской мастерской, она вообще недорогая. Клеили мы её сами, своими руками всё делали. Мебель мы покупали на распродажах. У неё уже тогда лак был испорченный, не блестел", — отметила жена Латышева.

Женщина также посетовала, что обе их дочери теснятся с детьми в двухкомнатных квартирах. Этим она попыталась подчеркнуть, что у её супруга якобы нет ворованных миллионов. Вообще, по словам Анны, дети для Латышева — "это святое", а все подозрения в хищении средств якобы не имеют никаких оснований. Жена экс-депутата уверена, что кто-то попросту пытается подставить его.

"Я думаю, мы не знаем, кто, что (кому выгодно подставить Латышева. — Прим. Лайфа), но мы думаем, что бизнес стал, наверное, привлекательным", — заключила Анна.