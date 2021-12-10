Пострадавший от "гаванского синдрома" дипломат подал в суд на Госдепартамент и Блинкена

Сотрудник Госдепартамента США Марк Лензи, который якобы пострадал от "гаванского синдрома", подал в суд на внешнеполитическое ведомство и его главу Энтони Блинкена за дискриминацию людей с ограниченными возможностями. Как сообщает газета The Hill, это первый подобный иск против американского правительства, о котором стало известно.

Как утверждает Лензи, он и его семья почувствовали "внезапные ментальные и физические симптомы" заболевания, когда находились в китайском Гуанчжоу в 2017 году. При этом подобные ощущения испытывал его коллега, но расследованию дела также не дали ход, утверждает дипломат.

Позже у Лензи и его супруги диагностировали повреждение головного мозга, схожее с тем, что было зафиксировано у американских дипломатов в Гаване с подтверждённым "гаванским синдромом". В иске мужчина отмечает, что Госдеп не стал поддерживать его, а, наоборот, понизил в должности из-за ограниченных возможностей и лишил части прежнего заработка. По его мнению, если бы не дискриминация со стороны ведомства, он бы сейчас занимал высокий пост.