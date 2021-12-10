Пострадавший от "гаванского синдрома" дипломат подал в суд на Госдепартамент и Блинкена
В иске мужчина отмечает, что ведомство не поддержало его, а, наоборот, понизило в должности из-за ограниченных возможностей и лишило части прежнего заработка.
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Сотрудник Госдепартамента США Марк Лензи, который якобы пострадал от "гаванского синдрома", подал в суд на внешнеполитическое ведомство и его главу Энтони Блинкена за дискриминацию людей с ограниченными возможностями. Как сообщает газета The Hill, это первый подобный иск против американского правительства, о котором стало известно.
Как утверждает Лензи, он и его семья почувствовали "внезапные ментальные и физические симптомы" заболевания, когда находились в китайском Гуанчжоу в 2017 году. При этом подобные ощущения испытывал его коллега, но расследованию дела также не дали ход, утверждает дипломат.
Позже у Лензи и его супруги диагностировали повреждение головного мозга, схожее с тем, что было зафиксировано у американских дипломатов в Гаване с подтверждённым "гаванским синдромом". В иске мужчина отмечает, что Госдеп не стал поддерживать его, а, наоборот, понизил в должности из-за ограниченных возможностей и лишил части прежнего заработка. По его мнению, если бы не дискриминация со стороны ведомства, он бы сейчас занимал высокий пост.
Лайф напоминает, что о "гаванском синдроме" стало известно несколько лет назад. В 2017 году сообщалось, что десятки сотрудников американского посольства на Кубе якобы подверглись "акустическим атакам", источник которых до сих пор не установлен. Гавана заявляла об отсутствии доказательств воздействия такого рода на дипломатов в стране. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад. В 2018-м сотрудники американской дипмиссии в Китае пожаловались на те же симптомы, что и на Кубе. В конце июля 2021 года в ЦРУ заявили, что Россия может быть причастна к этим необъяснимым случаям ухудшения здоровья американских дипломатов, но никаких доказательств в пользу этой версии там не привели.
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