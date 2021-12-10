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Макрон и Зеленский призвали вернуться к "нормандскому формату" переговоров

А также в ходе телефонного разговора французский лидер подтвердил свою приверженность сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины.

10 декабря, 19:05
<p>Фото © ТАСС / Julien de Rosa</p>

Фото © ТАСС / Julien de Rosa

Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский призвали вернуться к переговорам в "нормандском формате". К такому выводу главы двух государств пришли в ходе состоявшегося телефонного разговора.

"Два президента согласились с необходимостью возобновления переговоров в "нормандском формате" при посредничестве Франции и Германии", — говорится в коммюнике пресс-службы Елисейского дворца.

В администрации президента Франции также отметили, что глава республики намерен обсудить с новым канцлером Германии Олафом Шольцем инициативы, направленные на смягчение напряжённости в Донбассе. Макрон во время переговоров подтвердил свою приверженность сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины. 15 декабря в Брюсселе планируется новый разговор с Зеленским. Тогда французский лидер будет участвовать в саммите "Восточного партнёрства". Одновременно Макрон намерен продолжать контакты в рамках "пятёрки" (Германия, США, Франция, Италия и Великобритания), отмечается в коммюнике.

О предмете телефонного разговора с Макроном на своей странице в "Твиттере" поведал и Зеленский. Он также отметил, что обсудил с коллегой из Франции работу Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и угрозы энергетической безопасности страны.

"Благодарен президенту Франции за положительную оценку проводимых реформ", — написал Зеленский.

Между тем в Елисейском дворце напомнили, что Макрон планирует в ближайшие дни провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Шольц приветствовал обсуждение Путиным и Байденом Украины

Шольц приветствовал обсуждение Путиным и Байденом Украины

Как уже сообщал Лайф, Макрон планирует в ближайшие дни обсудить ситуацию в Донбассе с Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в графике главы государства пока нет телефонного разговора с французским коллегой. Однако представитель Кремля уточнил, что звонок может произойти весьма оперативно.

Ранее полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил об отказе Киева согласовать с ДНР и ЛНР особенности статуса Донбасса. Также, по его словам, Украина не готова подтвердить возвращение к участию в координационном механизме по предотвращению эскалации в регионе.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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