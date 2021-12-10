Макрон и Зеленский призвали вернуться к "нормандскому формату" переговоров

Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский призвали вернуться к переговорам в "нормандском формате". К такому выводу главы двух государств пришли в ходе состоявшегося телефонного разговора.

"Два президента согласились с необходимостью возобновления переговоров в "нормандском формате" при посредничестве Франции и Германии", — говорится в коммюнике пресс-службы Елисейского дворца.

В администрации президента Франции также отметили, что глава республики намерен обсудить с новым канцлером Германии Олафом Шольцем инициативы, направленные на смягчение напряжённости в Донбассе. Макрон во время переговоров подтвердил свою приверженность сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины. 15 декабря в Брюсселе планируется новый разговор с Зеленским. Тогда французский лидер будет участвовать в саммите "Восточного партнёрства". Одновременно Макрон намерен продолжать контакты в рамках "пятёрки" (Германия, США, Франция, Италия и Великобритания), отмечается в коммюнике.

О предмете телефонного разговора с Макроном на своей странице в "Твиттере" поведал и Зеленский. Он также отметил, что обсудил с коллегой из Франции работу Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и угрозы энергетической безопасности страны.

Поговорив з @EmmanuelMacron про розблокування Нормандського формату й роботи ТКГ. Узгодили спільні подальші кроки. Обговорили загрози енергетичній безпеці України та диверсифікацію джерел енергоносіїв. Вдячний Президентові Франції за позитивну оцінку поточних реформ. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2021

"Благодарен президенту Франции за положительную оценку проводимых реформ", — написал Зеленский.

Между тем в Елисейском дворце напомнили, что Макрон планирует в ближайшие дни провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.