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Захарова предложила Украине обойти препятствие на пути в НАТО ползком

Так она оценила высказывание украинского президента Владимира Зеленского, посетовавшего на шлагбаум.

10 декабря, 19:07
<p>Мария Захарова. Фото © VK /<a href="https://vk.com/mid" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> МИД России</a></p>

Мария Захарова. Фото © VK / МИД России

Украина может попробовать ползком пробраться в НАТО, если ей, как говорит президент страны Владимир Зеленский, мешает шлагбаум. Так прокомментировала высказывание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Зеленский заявил, что Украина продолжает свой путь в НАТО, но "там шлагбаум", обойти его не выходит. Ползком", написала она в телеграм-канале.

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А ранее Владимир Зеленский не исключил прямых переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. По словам лидера Незалежной, он видит поддержку такой линии со стороны западных партнёров.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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