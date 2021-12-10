Захарова предложила Украине обойти препятствие на пути в НАТО ползком

Украина может попробовать ползком пробраться в НАТО, если ей, как говорит президент страны Владимир Зеленский, мешает шлагбаум. Так прокомментировала высказывание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Зеленский заявил, что Украина продолжает свой путь в НАТО, но "там шлагбаум", обойти его не выходит. Ползком", — написала она в телеграм-канале.