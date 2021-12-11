Названы десять фиолетовых фруктов и овощей, положительно влияющих на здоровье сердца
Цвет продуктов указывает на присутствие в них особенных полезных веществ с определёнными свойствами, помогающих организму.
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Существует десять различных фруктов и овощей, которые влияют на здоровье сердца, память и когнитивные функции мозга, — и всех их объединяет цвет. Как пишет портал "Доктор Питер", для улучшения здоровья в рацион нужно включить фиолетовые продукты.
Цвет овощей и фруктов обусловлен присутствием особенных полезных веществ с определёнными свойствами — антоцианов (растительных флавоноидов). Они укрепляют стенки кровеносных сосудов, а также препятствуют развитию инсульта. У тех, кто употреблял продукты, богатые этими веществами, вероятность сердечного приступа оказалась на 32% ниже, чем у тех, кто их не ест. Ещё одно свойство продуктов такого цвета — высокое содержание полифенолов, которые положительно влияют на когнитивные функции. Они могут помочь улучшить память, мыслить более ясно и спокойно. Плюс ко всему эта еда способна улучшить зрение и повысить работоспособность мозга. А картофель с фиолетовой кожурой улучшает метаболизм и работу сердца.
Рекомендуемые фиолетовые продукты:
- Тёмный виноград
- Ежевика
- Черника
- Чёрная смородина
- Инжир
- Слива
- Ягоды асаи
- Красный лук
- Красный базилик
- Баклажаны
Ранее Лайф писал, что нутрициолог Анна Дробышева посоветовала овощ для поддержания женского здоровья. Он нормализует гормональный фон, снижает боль во время критических дней, замедляет старение кожи.
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