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Названы десять фиолетовых фруктов и овощей, положительно влияющих на здоровье сердца

Цвет продуктов указывает на присутствие в них особенных полезных веществ с определёнными свойствами, помогающих организму.

10 декабря, 23:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Существует десять различных фруктов и овощей, которые влияют на здоровье сердца, память и когнитивные функции мозга, — и всех их объединяет цвет. Как пишет портал "Доктор Питер", для улучшения здоровья в рацион нужно включить фиолетовые продукты.

Цвет овощей и фруктов обусловлен присутствием особенных полезных веществ с определёнными свойствами — антоцианов (растительных флавоноидов). Они укрепляют стенки кровеносных сосудов, а также препятствуют развитию инсульта. У тех, кто употреблял продукты, богатые этими веществами, вероятность сердечного приступа оказалась на 32% ниже, чем у тех, кто их не ест. Ещё одно свойство продуктов такого цвета — высокое содержание полифенолов, которые положительно влияют на когнитивные функции. Они могут помочь улучшить память, мыслить более ясно и спокойно. Плюс ко всему эта еда способна улучшить зрение и повысить работоспособность мозга. А картофель с фиолетовой кожурой улучшает метаболизм и работу сердца.

Рекомендуемые фиолетовые продукты:

  1. Тёмный виноград
  2. Ежевика
  3. Черника
  4. Чёрная смородина
  5. Инжир
  6. Слива
  7. Ягоды асаи
  8. Красный лук
  9. Красный базилик
  10. Баклажаны

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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