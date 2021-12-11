Медведчук посоветовал Украине налаживать отношения с Россией

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук считает, что Украине надо строить "прагматичную экономику". В связи с этим политик заявил о необходимости Киева менять курс и восстанавливать отношения с соседями — Россией и странами СНГ.

"Наладить те рынки сбыта продукции, которые действительно могут принести пользу для Украины. То есть реально наполнить доходную часть бюджета, чтобы не одалживать деньги… Для этого надо менять курс", — сказал Медведчук в интервью телеканалу UkrLive.

Направление, которое избрала сегодняшняя и предыдущая украинская власть, по мнению Медведчука, демонстрирует одно: Украина — "самая бедная страна в Европе". Политик утверждает, что в современных условиях государство и вовсе превратилось в нищее, у него нет перспективы развития экономики.