Медведчук посоветовал Украине налаживать отношения с Россией
Сейчас, по мнению политика, у страны нет перспективы развития экономики — и всё это следствие того курса, который избрала власть.
Фото © Facebook / Пресс-служба Виктора Медведчука
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук считает, что Украине надо строить "прагматичную экономику". В связи с этим политик заявил о необходимости Киева менять курс и восстанавливать отношения с соседями — Россией и странами СНГ.
"Наладить те рынки сбыта продукции, которые действительно могут принести пользу для Украины. То есть реально наполнить доходную часть бюджета, чтобы не одалживать деньги… Для этого надо менять курс", — сказал Медведчук в интервью телеканалу UkrLive.
Направление, которое избрала сегодняшняя и предыдущая украинская власть, по мнению Медведчука, демонстрирует одно: Украина — "самая бедная страна в Европе". Политик утверждает, что в современных условиях государство и вовсе превратилось в нищее, у него нет перспективы развития экономики.
Ранее Лайф писал, что Медведчук рассказал о причастности Зеленского к росту тарифов на Украине почти на 50%. Также лидер ОПЗЖ напомнил о нехватке угля и начале веерных отключений электроэнергии в стране. Всё это, по его словам, говорит о том, что Незалежная находится в состоянии энергетического кризиса.
Комментариев: 0