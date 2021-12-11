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Медведчук посоветовал Украине налаживать отношения с Россией

Сейчас, по мнению политика, у страны нет перспективы развития экономики — и всё это следствие того курса, который избрала власть.

10 декабря, 23:14
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/MEDVEDCHUKVV/photos/1757609137740939" target="_blank" rel="noopener noreferrer">П</a><a href="https://www.facebook.com/MEDVEDCHUKVV/photos/1757609137740939" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ресс-служба Виктора Медведчука</a></p>

Фото © Facebook / Пресс-служба Виктора Медведчука

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук считает, что Украине надо строить "прагматичную экономику". В связи с этим политик заявил о необходимости Киева менять курс и восстанавливать отношения с соседями — Россией и странами СНГ.

"Наладить те рынки сбыта продукции, которые действительно могут принести пользу для Украины. То есть реально наполнить доходную часть бюджета, чтобы не одалживать деньги… Для этого надо менять курс", — сказал Медведчук в интервью телеканалу UkrLive.

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Направление, которое избрала сегодняшняя и предыдущая украинская власть, по мнению Медведчука, демонстрирует одно: Украина — "самая бедная страна в Европе". Политик утверждает, что в современных условиях государство и вовсе превратилось в нищее, у него нет перспективы развития экономики.

Ранее Лайф писал, что Медведчук рассказал о причастности Зеленского к росту тарифов на Украине почти на 50%. Также лидер ОПЗЖ напомнил о нехватке угля и начале веерных отключений электроэнергии в стране. Всё это, по его словам, говорит о том, что Незалежная находится в состоянии энергетического кризиса.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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