В США хотят сотрудничества с Германией по экономическим санкциям против РФ
Такие меры американская сторона готова применить в случае якобы возможного вторжения России на Украину.
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Американские власти заинтересованы в партнёрстве с Германией в вопросе экономических мер против Москвы в случае якобы возможной "агрессии" России в отношении Украины. Об этом говорится в пресс-релизе Минфина США, распространённого по итогам беседы министра финансов США Джанет Йеллен с новым главой финансового ведомства ФРГ Кристианом Линднером.
"Министр Йеллен подтвердила обеспокоенность президента Байдена относительно наращивания российских сил вокруг Украины и выразила заинтересованность в партнёрстве с Германией в вопросе экстренных мер, которые могут быть быстро введены в действие, чтобы повлечь серьёзные издержки для экономики России", — говорится в сообщении.
Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
Ранее СМИ сообщили, что власти США рассматривают широкий набор санкций для сдерживания якобы готовящегося "вторжения" России на Украину. По их данным, ограничительные меры могут затронуть энергетические компании, а также подразумевают отключение РФ от международной платёжной системы Swift. Позже телеканал CNN уточнил, что Вашингтон рассматривает санкции против Москвы в сфере энергетики как крайнюю меру. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят косвенных подтверждений от США о возможности введения новых агрессивных санкций. Слухи об этом он назвал "уткой или целенаправленным сливом".
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