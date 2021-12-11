В США хотят сотрудничества с Германией по экономическим санкциям против РФ

Американские власти заинтересованы в партнёрстве с Германией в вопросе экономических мер против Москвы в случае якобы возможной "агрессии" России в отношении Украины. Об этом говорится в пресс-релизе Минфина США, распространённого по итогам беседы министра финансов США Джанет Йеллен с новым главой финансового ведомства ФРГ Кристианом Линднером.

"Министр Йеллен подтвердила обеспокоенность президента Байдена относительно наращивания российских сил вокруг Украины и выразила заинтересованность в партнёрстве с Германией в вопросе экстренных мер, которые могут быть быстро введены в действие, чтобы повлечь серьёзные издержки для экономики России", — говорится в сообщении.