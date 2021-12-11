Байден: США ждут взаимодействия с новыми властями ФРГ по России и Украине

В Белом доме с нетерпением ждут совместной работы с новым Федеральным правительством Германии, в том числе касательно ситуации между РФ и Украиной. Об этом президент США Джо Байден заявил по итогам первого телефонного разговора с новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Я с нетерпением ожидаю совместной работы по всему спектру глобальных проблем, включая трансатлантические усилия по реагированию на дестабилизирующее наращивание РФ военных сил вдаль границы с Украиной", — написал американский лидер в своём микроблоге в "Твиттере".

В пресс-службе Белого дома заметили, что президент подтвердил поддержку прочных отношений между Соединёнными Штатами и ФРГ. Стороны также обсудили весь спектр глобальных вызовов, в том числе борьбу с пандемией ковида и преодоление климатического кризиса.

Ранее Шольц пригрозил последствиями для "Северного потока – 2" в случае нападения РФ на Украину. Он также уточнил, что процесс запуска газопровода в ФРГ совершенно упорядочен, а Федеральное сетевое агентство скоро примет решение по сертификации.