Подарки, которые не хотел бы получить никто, хотя идея казалась отличной
Декабрь — время, когда чуть ли не каждый думает о том, что бы подарить своим близким. Кому-то удаётся выбрать идеальный презент, а другие... попали в нашу подборку.
Фото © Twitter / influnnt, Reddit / RockyWharf
Обманутые ожидания
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"На одно Рождество я получил действительно крутой подарок. Родители несколько месяцев собирали мне потрясающий набор для рисования. Это был огромный ящик для инструментов с хорошими ножницами, клеем, краской, цветными карандашами, блёстками и всем остальным, что только может понадобиться маленькому проказнику. Проблема в том, что каждый раз, когда они поднимались наверх, чтобы добавить что-то в этот ящик, они шутили: "Идём кормить твой подарок" или "Нужно выгулять твой подарок". Так что, конечно, в рождественское утро вместо того, чтобы радоваться огромной коробке с художественными принадлежностями, я был опустошён тем, что мне не подарили щенка..." — funky_grandma.
Главное — не перепутать подарок
Фото © Reddit / RockyWharf
"Однажды мой дедушка решил подарить мне коробку салфеток, в которой вместо платков будут деньги (до сих пор не знаю, с чего вдруг он решил это сделать). Как бы то ни было, он упаковал не ту коробку и в итоге рождественским утром я распечатала обычную пачку салфеток. Видели бы вы моё разочарование", — Hummussed.
Главное — что мы поели
Фото © Twitter / influnnt
"Мне подарили коробку лапши быстрого приготовления. Самую обычную, из продуктового неподалёку. Его даже перевязали красивым бантом, и... это была не шутка. Моя семья знала, что у меня финансовые проблемы и я ем максимум раз в день, поэтому искренне думали, что так они помогают мне", — The_Quicktrigger.
В голове казалось смешнее
Фото © Twitter / Tomcatt65
"В прошлом году моя родная мать купила мне консервный нож, завернула его и вручила мне, когда рядом была вся семья. Чтобы все вместе посмеялись. К её сожалению, никто не посчитал её шутку хоть сколько-нибудь забавной. Все молча сидели и думали, какой это кошмар", — AnneFrank_nstein.
Пользуюсь до сих пор
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"Сравнительно недавно бабушка и дедушка подарили мне на Рождество распакованный чемодан. Из соображений рациональности они использовали этот чемодан, чтобы довезти нормальные подарки для моих сестёр, которых они, видимо, любили намного больше", — ragedandobtused.
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