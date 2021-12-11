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Как Константин Хабенский спасает людей от рака, но тот убивает самых близких

13 лет назад в семье Константина Хабенского произошло горе: его жена Анастасия умерла из-за опухоли мозга. И вот в окружении актёра опять трагедия.

10 декабря, 21:57

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Анастасия Хабенская, первая жена актёра, работала журналисткой. Будущие супруги познакомились в конце девяностых на интервью. В 2000-м они поженились, а в 2007-м на свет появился малыш Ваня. Ещё через несколько месяцев врачи обнаружили у Насти опухоль головного мозга. Семья переехала в Штаты, где шансов вылечиться было больше, но заграничным врачам не удалось спасти жизнь девушки. Она скончалась 1 декабря 2008 года.

Фото © ТАСС / Эмиль Матвеев

Фото © ТАСС / Эмиль Матвеев

Ещё за несколько месяцев до смерти любимой Хабенский открыл благотворительный фонд, призванный помогать детям и взрослым, столкнувшимся с онкологией. Когда Анастасия скончалась, актёр, оставшийся с годовалым сыном на руках, бросил последние силы на развитие этой организации. С 2013 года Константину помогала Алёна Мешкова. 33-летняя девушка занимала пост директора фонда.

Фото © Facebook / Благотворительный фонд Константина Хабенского

Фото © Facebook / Благотворительный фонд Константина Хабенского

Сегодня ночью после продолжительной болезни ушла из жизни директор фонда Алёна Мешкова — наша коллега, друг и человек с большим сердцем. Невозможно описать, кем для фонда и для каждого из нас она была

Благотворительный фонд Константина Хабенского

За те девять лет, которые Алёна проработала в фонде, она превратила его из небольшой инициативы в масштабный проект, который спас не один десяток жизней. Мало того, девушка была не просто коллегой Хабенского — она была его близким другом.

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Мешкова до последнего старалась не раскрывать подробности своей болезни, терпела химиотерапию, продолжая спасать жизни других. Фонд, безусловно, продолжит работу.

Врачи убедили маму, что та слишком молода для рака, но уже через месяц после свадьбы её не стало

Врачи убедили маму, что та слишком молода для рака, но уже через месяц после свадьбы её не стало

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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