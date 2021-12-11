Как Константин Хабенский спасает людей от рака, но тот убивает самых близких

Анастасия Хабенская, первая жена актёра, работала журналисткой. Будущие супруги познакомились в конце девяностых на интервью. В 2000-м они поженились, а в 2007-м на свет появился малыш Ваня. Ещё через несколько месяцев врачи обнаружили у Насти опухоль головного мозга. Семья переехала в Штаты, где шансов вылечиться было больше, но заграничным врачам не удалось спасти жизнь девушки. Она скончалась 1 декабря 2008 года.

Фото © ТАСС / Эмиль Матвеев

Ещё за несколько месяцев до смерти любимой Хабенский открыл благотворительный фонд, призванный помогать детям и взрослым, столкнувшимся с онкологией. Когда Анастасия скончалась, актёр, оставшийся с годовалым сыном на руках, бросил последние силы на развитие этой организации. С 2013 года Константину помогала Алёна Мешкова. 33-летняя девушка занимала пост директора фонда.

Фото © Facebook / Благотворительный фонд Константина Хабенского

Сегодня ночью после продолжительной болезни ушла из жизни директор фонда Алёна Мешкова — наша коллега, друг и человек с большим сердцем. Невозможно описать, кем для фонда и для каждого из нас она была Благотворительный фонд Константина Хабенского

За те девять лет, которые Алёна проработала в фонде, она превратила его из небольшой инициативы в масштабный проект, который спас не один десяток жизней. Мало того, девушка была не просто коллегой Хабенского — она была его близким другом.

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев