Наталия Орейро впервые въехала в Россию по своему паспорту
Артистка впервые посещает страну после получения российского документа.
Фото © Instagram / nataliaoreirosoy
Известная певица и актриса уругвайского происхождения Наталия Орейро впервые посетила Россию по своему новому паспорту. Этим она поделилась со своими подписчиками в социальных сетях.
"Я снова в России. Я приехала, чтобы воспользоваться паспортом впервые", — сказала она.
Напомним, президент РФ Владимир Путин присвоил российское гражданство звезде "Дикого ангела" Наталии Орейро и её сыну в конце октября. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации. Юрист рассказал, какие привилегии даст актрисе российский паспорт.
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