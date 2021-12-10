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Наталия Орейро впервые въехала в Россию по своему паспорту

Артистка впервые посещает страну после получения российского документа.

10 декабря, 20:57
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/nataliaoreirosoy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nataliaoreirosoy</a></p>

Фото © Instagram / nataliaoreirosoy

Известная певица и актриса уругвайского происхождения Наталия Орейро впервые посетила Россию по своему новому паспорту. Этим она поделилась со своими подписчиками в социальных сетях.

"Я снова в России. Я приехала, чтобы воспользоваться паспортом впервые", — сказала она.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин присвоил российское гражданство звезде "Дикого ангела" Наталии Орейро и её сыну в конце октября. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации. Юрист рассказал, какие привилегии даст актрисе российский паспорт.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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