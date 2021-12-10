Наталия Орейро впервые въехала в Россию по своему паспорту

Известная певица и актриса уругвайского происхождения Наталия Орейро впервые посетила Россию по своему новому паспорту. Этим она поделилась со своими подписчиками в социальных сетях.

"Я снова в России. Я приехала, чтобы воспользоваться паспортом впервые", — сказала она.