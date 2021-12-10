Басков заявил, что нарушит свою диету в новогодние праздники. Видео © LIFE

В новогодние праздники российский певец Николай Басков решил нарушить свою диету и собирается есть всё подряд. Об этом он сообщил во время вручения XXVI национальной музыкальной премии "Золотой граммофон".

"В новый год, с 1 по 7 января, я буду жрать всё", — сказал Басков в ответ на вопрос Лайфа. При этом артист уточнил, что параллельно с этим собирается работать.

Певец начал сбрасывать вес с помощью интервального голодания и уже избавился от нескольких килограммов, а также сильно изменился внешне. Некоторые поклонники даже считают его вид истощённым. По признанию самого певца, он голодает по схеме 8/16. Такую диету можно назвать "зигзагом": артист 16 часов работает, восемь спит, а после пробуждения ест.