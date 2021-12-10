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"Буду жрать всё": Басков заявил, что нарушит свою диету в новогодние праздники

Певец начал сбрасывать вес с помощью интервального голодания и уже добился видимых успехов.

10 декабря, 20:43

Скриншот видео © LIFE

Басков заявил, что нарушит свою диету в новогодние праздники. Видео © LIFE

В новогодние праздники российский певец Николай Басков решил нарушить свою диету и собирается есть всё подряд. Об этом он сообщил во время вручения XXVI национальной музыкальной премии "Золотой граммофон".

"В новый год, с 1 по 7 января, я буду жрать всё", сказал Басков в ответ на вопрос Лайфа. При этом артист уточнил, что параллельно с этим собирается работать.

Певец начал сбрасывать вес с помощью интервального голодания и уже избавился от нескольких килограммов, а также сильно изменился внешне. Некоторые поклонники даже считают его вид истощённым. По признанию самого певца, он голодает по схеме 8/16. Такую диету можно назвать "зигзагом": артист 16 часов работает, восемь спит, а после пробуждения ест.

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Ранее Лайф писал, что Максим Галкин рассказал, как Басков пропустил три рейса подряд из-за "пьяного угара". Юморист поделился курьёзным случаем с певцом, который произошёл, когда они вместе работали на корпоративе в Италии.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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