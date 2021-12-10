В Белом доме пока не определились с форматом взаимодействия РФ и НАТО
При этом российские требования о том, чтобы Украина и другие приграничные страны не вступали в альянс, для США не являются новыми, уточнила Джен Псаки.
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США пока не определили формат диалога между НАТО и Россией по вопросам безопасности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Новой информации по формату у нас нет", — сказала она на брифинге.
Псаки также отметила, что российские требования относительно того, чтобы Украина и другие приграничные с Россией страны не вступали в альянс, не являются новыми. По её словам, этот тезис Москва озвучивает уже на протяжении нескольких месяцев, если не лет.
"Это их право иметь свои взгляды и требования. У нас есть свои. У нас есть и свои обеспокоенности относительно обстоятельств с безопасностью по всему миру, включая границу России и Украины. Россия может поднимать свои обеспокоенности, мы — свои, европейцы — свои", — заявила Псаки.
А ранее Лайф писал, что в НАТО не готовы идти на компромисс с РФ из-за желания Киева присоединиться к альянсу. Лишь сами государства могут решать вопрос о своём членстве в альянсе, а Москва не имеет никакого права вето, заметил Йенс Столтенберг.
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