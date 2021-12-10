НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Белом доме пока не определились с форматом взаимодействия РФ и НАТО

При этом российские требования о том, чтобы Украина и другие приграничные страны не вступали в альянс, для США не являются новыми, уточнила Джен Псаки.

10 декабря, 20:34
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

США пока не определили формат диалога между НАТО и Россией по вопросам безопасности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Новой информации по формату у нас нет", сказала она на брифинге.

Псаки также отметила, что российские требования относительно того, чтобы Украина и другие приграничные с Россией страны не вступали в альянс, не являются новыми. По её словам, этот тезис Москва озвучивает уже на протяжении нескольких месяцев, если не лет.

Песков раскрыл договорённости Путина и Байдена по НАТО

Песков раскрыл договорённости Путина и Байдена по НАТО

"Это их право иметь свои взгляды и требования. У нас есть свои. У нас есть и свои обеспокоенности относительно обстоятельств с безопасностью по всему миру, включая границу России и Украины. Россия может поднимать свои обеспокоенности, мы — свои, европейцы — свои", — заявила Псаки.

А ранее Лайф писал, что в НАТО не готовы идти на компромисс с РФ из-за желания Киева присоединиться к альянсу. Лишь сами государства могут решать вопрос о своём членстве в альянсе, а Москва не имеет никакого права вето, заметил Йенс Столтенберг.

МИД предупредил о приближении отношений России и Запада к критической черте

МИД предупредил о приближении отношений России и Запада к критической черте

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1