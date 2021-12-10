Умер вокалист и гитарист The Monkees Майкл Несмит

Вокалист и гитарист американской рок-группы The Monkees Майкл Несмит скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщили родственники музыканта. Как пишет журнал Rolling Stone, Нейсмит сочинил многие самые популярные песни группы.

"С бесконечной любовью мы сообщаем, что Майкл Несмит умер сегодня утром в своём доме мирно и естественным образом в окружении семьи", — говорится в заявлении родственников музыканта.

Несмит был известен как участник группы The Monkees в зелёной шерстяной шляпе с густым техасским протяжным тоном. Также он был автором таких песен, как Mary, Mary, Circle Sky, Listen to the Band, The Girl I Knew Somewhere.