Центр Гамалеи получил образец омикрон-штамма от заразившихся россиян
Специалисты учреждения выезжали в стационар, где находятся пациенты, взяли мазки и просеквенировали их, уточнил Александр Гинцбург.
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Специалисты центра имени Гамалеи получили образец омикрон-штамма коронавируса от заразившихся им россиян. Об этом заявил директор учреждения Александр Гинцбург.
"Мы выделили "омикрон" от наших заразившихся, которые прилетели из-за рубежа", — приводит его слова РИА "Новости".
Специалисты центра выезжали в стационар, где находятся пациенты, взяли мазки и просеквенировали, уточнил Гинцбург.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн углядел несоответствие в заявлениях "Вектора" и Роспотребнадзора по "омикрону". Вероятнее всего, учёные пользовались разным биоматериалом, поэтому данные о заражённых не вяжутся друг с другом. В таком случае в РФ уже четверо заразившихся новым штаммом ковида, предположил эксперт.
Напомним, 6 декабря стало известно, что в России выявили первые два случая заражения штаммом "омикрон". Заболевшими оказались россияне, вернувшиеся из ЮАР на родину. Всего же около ста человек, прибывших в Россию из африканской страны, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус, 24 из них госпитализированы.
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