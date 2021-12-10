Центр Гамалеи получил образец омикрон-штамма от заразившихся россиян

Специалисты центра имени Гамалеи получили образец омикрон-штамма коронавируса от заразившихся им россиян. Об этом заявил директор учреждения Александр Гинцбург.

"Мы выделили "омикрон" от наших заразившихся, которые прилетели из-за рубежа", — приводит его слова РИА "Новости".

Специалисты центра выезжали в стационар, где находятся пациенты, взяли мазки и просеквенировали, уточнил Гинцбург.