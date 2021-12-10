Татьяна Москалькова вручила медали "Спешите делать добро"

Эта награда вручается ежегодно, её обладателем может стать россиянин любого возраста и профессии. В этом году она присуждена 11 человекам.

В Москве 10 декабря, в Международный день прав человека, состоялось 16-е по счёту вручение медали "Спешите делать добро". Омбудсмен Татьяна Москалькова вручила награды 11 лауреатам. Об этом сообщается на официальном портале уполномоченного по правам человека в РФ.

"Лауреаты медали "Спешите делать добро" — восхитительный пример большого мужества, силы духа, неиссякаемой веры и оптимизма. Разные люди, разные судьбы, но их всех объединяет главное — бескорыстное и беззаветное служение великой идее добра и милосердия. Такие люди в нашей стране были, есть и будут всегда", — объявила Москалькова.

Награду среди прочих получили актёр Олег Белов, который пережил инсульт и организовал театр-студию для людей с ограниченными возможностями, Алла Дешица, предоставившая многим нуждающимся бесплатную стоматологическую помощь, а также Александр Лебедев, организовавший хоспис.