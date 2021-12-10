НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Татьяна Москалькова вручила медали "Спешите делать добро"

Эта награда вручается ежегодно, её обладателем может стать россиянин любого возраста и профессии. В этом году она присуждена 11 человекам.

10 декабря, 19:32
<p>Фото © <a href="https://ombudsmanrf.org/pravo/news/speshite_delat_dobro/view/tatjana_moskalkova:_laureaty_medali_laquospeshite_delat_dobroraquo_mdash_voskhititelnyj_primer_bolshogo_muzhestva_sily_dukha_neissjakaemoj_very_i_optimizma" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ</a></p>

Фото © Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ

В Москве 10 декабря, в Международный день прав человека, состоялось 16-е по счёту вручение медали "Спешите делать добро". Омбудсмен Татьяна Москалькова вручила награды 11 лауреатам. Об этом сообщается на официальном портале уполномоченного по правам человека в РФ.

"Лауреаты медали "Спешите делать добро" — восхитительный пример большого мужества, силы духа, неиссякаемой веры и оптимизма. Разные люди, разные судьбы, но их всех объединяет главное — бескорыстное и беззаветное служение великой идее добра и милосердия. Такие люди в нашей стране были, есть и будут всегда", — объявила Москалькова.

Лауреат премии "Знание" Алексей Ермолин: Педагоги, как и врачи, занимаются иммунитетом, но ментальным

Лауреат премии "Знание" Алексей Ермолин: Педагоги, как и врачи, занимаются иммунитетом, но ментальным

Награду среди прочих получили актёр Олег Белов, который пережил инсульт и организовал театр-студию для людей с ограниченными возможностями, Алла Дешица, предоставившая многим нуждающимся бесплатную стоматологическую помощь, а также Александр Лебедев, организовавший хоспис.

Москалькова рассказала, может ли женщина стать президентом России

Москалькова рассказала, может ли женщина стать президентом России

Ранее Владимир Путин на премии "Мы вместе" объявил имя волонтёра года. Им стал создавший службу поддержки и консультирования родителей педиатр Павел Бережанский.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1