Меркель начала жизнь на пенсии с утреннего визита в офис
Бывший канцлер ФРГ простояла в пробках на пути в бюро, а позднее посетила супермаркет.
Фото © ТАСС / EPA / FILIP SINGER / POOL
В первый день наступившей пенсии экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель покинула свою берлинскую квартиру и направилась в новое бюро, расположенное на улице Унтер-ден-Линден в центре немецкой столицы. Об этом сообщает Bild.
Хотя бывший канцлер Германии признавалась, что хотела отоспаться, уже в 8:20 её заметили на улице. По пути в офис Меркель стояла в пробке, а потом вместе с охранником сходила в местный супермаркет. Причём тележку она катила сама.
Напомним, Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии, уступив его Олафу Шольцу. Российский лидер Владимир Путин направил ей телеграмму, в которой обратился к бывшему канцлеру на "ты".
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