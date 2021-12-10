Меркель начала жизнь на пенсии с утреннего визита в офис

В первый день наступившей пенсии экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель покинула свою берлинскую квартиру и направилась в новое бюро, расположенное на улице Унтер-ден-Линден в центре немецкой столицы. Об этом сообщает Bild .

Хотя бывший канцлер Германии признавалась, что хотела отоспаться, уже в 8:20 её заметили на улице. По пути в офис Меркель стояла в пробке, а потом вместе с охранником сходила в местный супермаркет. Причём тележку она катила сама.